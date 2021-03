Declarații halucinante făcute de un medic din Bihor! Susține că a tratat peste o mie de cazuri de COVID-19 cu scheme proprii: „Câteva asistente eroine făceau cu ochiul bolnavilor să arunce medicamentele”

In articol:

Medicul Flavia Groşan a făcut o serie de declarații halucinainte. Doctorița din Bihor susține că a vindecat peste 1000 de persoane infectate cu virusul SARS-CoV-2 în cabinetul pricat. Tot ea a declarat că tratamentele folosite în spitale duc la decesul pacienților.

"Obiectivul meu de la începutul pandemiei a fost ca niciun pacient să nu ajungă pe mască de oxigen, nu întubat, pe mască. Şi nu a ajuns. Eu mă duc pe medicaţia mea clasică, ieftină, care include şi Claritromicina, un antibiotic ce face parte din grupa antibioticelor macrolide.(...) Eu am lucrat în nişte studii clinice foarte interesante pe pneumonii şi acolo am învăţat despre tropismul viral al Claritromicinei, acolo am învăţat rolul antiinflamator al Claritromicinei, pe care nu îl are niciun antibiotic, şi de 10 ani lucrez cu acest antibiotic în pneumonii virale şi atipice. Pe mine m-a prins perfect pandemia şi m-am dus ca şi tratament etiologic pe Claritromicină. Sigur că pe lângă acest antibiotic mai sunt câteva tratamente adjuvante, că ea singură nu face faţă. Este o schemă de tratament care îmi aparţine", a declarat dr. Flavia Groşan în presă.

Tot ea a declarat că oxigenul terapeutic administrat pacienților infectați cu COVID-19 provoacă edeme cerebrale și că a reușit să vindece maimulte cazuri fără spitalizare.

"Eu mă duc pe medicaţie ca să controlez saturaţia din oxigen (n.r. – saturaţia de oxigen din sânge). Oxigen foarte puţin şi apoi la plimbare.(...) Eu nu dau Heparină pentru că mi-e frică să nu facă hemoragie alveolară, pentru că pacienţii intră (n.r. – în spitale) pe picioarele lor şi se degradează extraordinar de repede, în 3-4 zile sunt la ATI.(...) Am avut un pacient de 50 de ani cu 65% saturaţie, medicul de familie a trimis salvarea după el, dar omul a spus că preferă să moară acasă decât să se ducă în spital şi a apelat la mine. Am reuşit să-l vindec fără spitalizare şi doar cu o doză mică de oxigen. M-am dus pe medicaţie frumos până l-am vindecat. Dacă se ducea în spitale, îl întubau pe loc", a mai declarat medicul Falavia Groșan.

Medicul a încurajat asistentele să le spună pacienților să nu ia medicamente

Tot Flavia Groșan a mai afirmat și că unele asistente le făceau semne pacienților să arunce medicamentele prescrise de alți medici.

”Norocul a fost cu câteva asistente, pe care eu le consider eroine, făceau cu ochiul bolnavilor să nu ia Kaletra și să arunce medicamentele. Apoi intrau doctorii în salon și întrebau de ce nu au diareee și de ce se simt bine pacienții. Aceste asistente au salvat viața bolnavilor. Le mai dau în spitale și Codeină să oprească tusea și toate secrețiile rămân în plămâni, ei zic că sunt cheaguri, eu zic că sunt secreții inflamatorii, saturația începe să scadă, devin agitați că nu pot respira, îi sedează, îi pun pe mască și după care Dumnezeu cu mila”, a mai afirmat medicul Flavia Groșan.