What`s Up ar putea fi condamnat pentru ultraj, după ce, luni seara, a fost violent și chiar a mușcat un polițist, după ce și-ar fi agresat noua iubită, pe Alice Badea, fata cu care are o relație imediat ce a divorțat de soția lui, Simina.

”La data de 09 decembrie a.c., în jurul orelor 18:30, secția 17 Poliție a fost sesizata prin serviciul de urgenta 112 de către o femeie, cu privire la faptul că fostul prieten o agresează. Ajunși la adresa apelantei din sectorul 5, polițiștii au observat un bărbat agitat care la vederea echipajelor de poliție a devenit recalcitrant. Persoana în cauză a fost imobilizată și condusă la Secția 17 Poliție. La sediul secției persoana a adus injurii polițiștilor și a manifestat un comportament agresiv. La acest moment, se efectuează cercetări în vederea stabilirii situației de fapt și de drept. Activitatea se desfășoară sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5”, au declarat reprezentanți ai Poliției după ce What`s Up a fost dus la Secția 17 de Poliție, completați de cei de la Parchet, care susțin că vedetei i s-a făcut un dosar de ultraj, cu trei plângeri, și, conform legii, riscă o închisoare de la 3 luni la un an. ”Deocamdată, este cercetat sub control judiciar timp de 60 de zile”, a spus Andreea Ceaușu, purtător de cuvânt al Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5.

Citeste si: „Are nevoie urgentă de sprijin. Poate oricând să...” Cine a spus asta despre What's Up, după scandalul cu iubita lui

What`s Up a fost violent cu iubita, la fel cum s-a întâmplat și în alte dăți cu alte persoane, cum ar fi fosta soție, Simina, sau concurenți de la Exatlon, cu care a intrat în conflict, anul trecut, după ce a participat la show-ul de supraviețuire din Dominicană.

”Eu am reacționat, fiindcă, toți m-au văzut un om slab, fiindcă îmi exprimam oful și durerea. Dar… noi trebuie sa fim oameni și să înțelegem că fiecare la rândul lui, dacă râde, dacă plânge, dacă este fericit sau dacă este trist, toate acestea se întâmplă cu un motiv. Și de cele mai multe ori, lumea nu înțelege motivul reacțiilor de acolo”, a dezvăluit la ceva vreme după competiție artistul.

Mai mult, What`s Up spune de ce are o fire rebelă si a povestit tot ce i s-a întâmplat la Exatlon.a declarat cântărețul la un an de la experiența din Dominicană.