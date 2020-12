Declarațiile primului cadru medical vaccinat anti-COVID în România: „Nu a durut absolut deloc, este cel mai nedureros vaccin pe care l-am făcut până acum”

În această dimineață s-a dat starul Campaniei de vaccinare anti-COVID în România. Primul cadru medical vaccinat a fost o asistentă medicală de la Institutul Național de Boli Infecțioase „Matei Balș” din Capitală.

Mihaela Anghel, în vârstă de 26 de ani, este angajată la Institutul Matei Balş de 4 ani. La ora 9, asistenta a făcut vaccinul anti-COVID în aplauzele cadrelor medicale prezente.

Mihaela Anghel, primul cadru medical vaccinat in Romania[Sursa foto: MAPN]

Declarația Mihaelei Anghel, primul cadru medical vaccinat

Mihaela Anghel este asistentă medicală generalistă, iar pe data de 27 februarie 2020 a preluat primul pacient COVID din România.

„Cred că a fost cea mai mare emoție pe care am trăit-o, am fost privilegiată că am fost aleasă să fiu prima vaccinată din această țară. Nu am întrebat nici măcar o secundă de ce am fost eu aleasă, pur și simplu am spus da și am ajuns aici. Nu a durut absolut deloc, este cel mai nedureros vaccin pe care l-am făcut până acum”, a declarat Mihaela Anghel, prima asistentă vaccinată din România.

Asistenta îi îndeamnă pe oameni să se vaccineze și să nu minimalizeze efectele acestui virus care chiar există.

„Le transmit să deschidă bine ochii și să vină să se vaccineze și să scăpăm de greutatea asta care ne apasă pe toți și să nu mai aștepte ei sau cei dragi să se îmbolnăvească pentru a înțelege că există această boală”, a mai spus tânăra asistentă.

[Sursa foto: MAPN]

Mihaela Anghel își dorește ca pandemia să se sfârșească după apariția acestui vaccin.

„Simt și sper că este începutul sfârșitului acestei pandemii. Sper din tot sufletul să ne putem relua activitățile obișnuite. Când am venit astăzi aici m-am gândit că în scurt timp o să scăpăm de această problemă și că o să fim din nou fericiți, pentru că fericirea noastră s-a cam distrus odată cu această pandemie”, a declarat Mihaela.

[Sursa foto: MAPN]

Mihaela va primi a doua doză de vaccin în următoarele 21 de zile

Primul cadru medical vaccinat va primi a doua doză de vaccin în următoarele 21 de zile.

„Urmează să primesc următoarea doză în următoarele 21 de zile. Nu am stat deloc pe gânduri, când am auzit că vine vaccinul m-am gândit să mă vaccinez pentru că nu vreau să-i îmbolnăvesc pe cei dragi”, a mai spus asistenta.

„Gândiți-vă că toți stăm ore în șir îmbrăcați în acele costume, vara a fost groaznic, pentru că s-a întâmplat vara când a fost pacientul acesta. 5-6 ore fără apă, fără aer, numai căldură și transpirație, este groaznic”, a mai adăugat asistenta medicală.