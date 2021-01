Declarațiile șocante ale primului pacient infectat cu tulpina de COVID-19 din Marea Britanie: „Nu mi s-a dovedit în acte, doar mi s-a confirmat”

In articol:

Primul pacient confirmat pe teritoriul țării ca fiind purtătorul noii tulpini de coronavirus din Marea Britanie este o femeie de 27 de ani, din județul Giurgiu. Aceasta nu crede, însă, că a fost infectată cu noua mutație a virusului, ci spune că totul este doar o „greșeală”.

Femeia se simte bine și urmează să iasă din izolare

De asemenea, aceasta le-a cerut medicilor să mai repete testul, dar a fost ignorată de cadrele medicale.

Mutația virusului SARS-COV-2 a fost confirmată în România pe 8 ianuarie. Femeia a mers să se testeze la Intitutul Matei Balș din Capitală, unde a primit și rezultatul care a șocat-o. Din cei șase membri ai familie, doar patru au fost confimaț pozitiv cu COVID-19 și, potrivit rezultatelor testelor, doar ea a contractat noua tulpină din Marea Britanie. Totuși, aceasta afirmă că nici măcar un medic nu i-a dovedit în acte că ar fi fost infectată cu noua mutație a virusului.

„Nu mi s-a dovedit în acte, doar mi s-a confirmat. M-au sunat de la Matei Balș și mi-au spus că sunt purtătoare de tulpina nouă. Noi ne mai duceam la Matei Balș, de fiecare dată când aveam o problemă. Și am fost acolo special pentru testare, pentru că cea mică avea simptome gastrointestinale și tușea. După testarea de acolo au trecut trei zile. Și după trei zile mi-au spus că au văzut modificări. Dar copila nu are tulpină, nici nu știu ce să zic… Are coronavirus, dar nu are noua tulpină, chiar dacă o alăptez, pentru că are doar zece luni”, a declarat femeia pentru Antena 3.

Aceasta a cerut e mai multe ori să se repete testul, însă nimeni nu a ascultat-o. De asemenea, aceasta spune că nu a fost atât de bolnavă precum s-a vehiculat, ba chiar a avut simptome ușoare de boală.

„A fost o simplă răceală! Nu am avut nimic, cum se spunea la presă, că suntem bolnavi… Cum au spus și vecinii noștri… Nu am avut nimic, decât în trei zile mi-am pierdut gustul și mirosul. Atât! Dar mi le-am recuperat!”, a mai povestit femeia.

Femeia nu a părăsit niciodată țara

Femeia continuă să creadă cu tărie că nu a avut noua tulpină a coronavirusului, mai ales că spune că nu a părăsit niciodată granițele țării.

„Cred că a fost o greșeală. Asta cred eu! Nu am fost niciodată în afara țării. Și nici în contact cu alte persoane. Pentru că de asta mă și intreb… de unde noua tulpină la mine…”,a mai dezvăluit aceasta.