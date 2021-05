Deea Maxer a dat cărțile pe față! Motivul pentru care s-au despărțit Nicoleta Luciu și Dinu Maxer. S-a aflat după mai bine de un deceniu!

In articol:

Nicoleta Luciu și Dinu Maxer au format un cuplu timp de câșiva ani, însă povestea lor de dragoste s-a terminat prusc în vara lui 2005, atunci când au anunțat că vor merge pe drumuri separate. Artistul a suferit enorm din cauza rupturii dintre ei, iar totul a fost urmat de un scandal care a ținut primele pagini ale tabloidelor o bună bucată de timp.

La finalul relației, Dinu Maxer a avut multe să-i reproșeze Nicoletei Luciu.

„În urmă cu opt ani, atunci când am cunoscut-o, era un simplu manechin. I-am fost tată, iubit, amant, tot ce s-a putut. Atunci când am cunoscut-o eu, nu prea era curtată. Nu avea look. Am avut mare încredere în ea pentru că știam că este o tipă fidelă. Aveam curajul să o las într-o cameră cu bărbați o noapte întreagă. După aceea a început să meargă la emisiuni și am avertizat-o ca devenise proasta României!”, declara Dinu Maxer la puțin timp de la despărțirea de actriță.

Acum, după circa 11 ani de la acel moment, actuala soție a cântărețului a spus pe față care a fost motivul care a dus la despărțirea definită dintre cei doi. De vină ar fi fost chiar Dinu Maxer. Iată de ce!

Deea Maxer spune tot adevărul! Ce a dus la ruptura dintre Nicoleta Luciu și Dinu Maxer

Actuala soție a artistului cu care Nicoleta Luciu a fost într-o relație a dat cărțile pe față. Deea Maxer spune că bruneta este cea care a decis că vrea să se despartă. Nicoleta Luciu își dorea enorm copii, iar la acea vreme artistul nu prea cocheta cu ideea de a se însura sau de a avea urmași.

Imdiat după despărțire, bruneta s-a îndrăgostit de un om de afaceri care i-a dăruit patru copii. De asemenea, Dinu Maxer și-a întemeiat și el o familie alături de Deea Maxer, cu care are 2 copii.

„ Când ne-am cunoscut eu cu Dinu, el mi-a zis clar că nu-și dorește copiii și nici căsătorie! Să știi că a avut aceeași discuție și cu fosta! Fosta lui iubită s-a despărțit de el pentru asta. După ce s-a despărțit de el, ea a intrat într-o relație în care a făcut patru copii. Deci femeia își dorea copii!“, a declarat Deea Maxer, la un post de televiziune.