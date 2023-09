Deea Maxer a mărturisit public ce studii are! Artista și-a dat licența cu doar câteva zile înainte să îl nască pe fiul ei: „Am făcut ultimul an însărcinată”

In articol:

Deea Maxer se numără printre cele mai cunoscute și longevive artiste de la noi din țară. Despre brunetă toată lumea știe că a fost căsătorită aproape două decenii cu Dinu Maxer și că acum are o nouă relație alături de Robert Drilea, dar și despre activitățile pe care aceasta le are zi de zi.

Deea Maxer și-a dat licența cu doar câteva zile înainte să nască

Puțini știu, însă, ce studii are Deea și când le-a terminat.

Deea Maxer este una dintre cele mai renumite artiste de la noi din țară, însă bruneta s-a pregătit cu totul pentru alt domeniu de activitate. Aceasta a mărturisit, recent, pe Instagram că și-a dat licența în jurnalism, în urmă cu 13 ani. Artista a povestit că în ultimul an de facultate era însărcinată cu băiatul ei, iar la câteva zile după ce și-a prezentat lucrarea a născut. De atunci, diploma de studii a Deei a rămas la facultate, însă acum își dorește să meargă să o ridice, pentru a o avea în casă în caz de nevoie.

„Licența în jurnalism, licența am luat-o în 2011, știu că am luat licența și după l-am născut pe Andreas, că am făcut ultimul an însărcinată cu el. Se fac 13 ani de când am dat și am luat licența, după care ea se elibera la nu știu câte luni distanță și în perioada aia, facultatea a avut o problemă ceva, nu mai era acreditată facultatea sau ceva...și vreo trei ani s-au judecat, a fost o problemă și după aia, mă rog, n -am avut nevoie de licență în perioada aia, dar dacă aveai nevoie...sunt persoane care aveau nevoie de licență, de master, de toate și nu mai eliberau pentru că nu mai aveau dreptul de acreditare. Și când și-au revenit și totul a fost ok, nu m-am mai dus eu să o ridic pentru că nu am mai avut nevoie de ea. Deci în concluzie după ce termin cu eliberarea diplomei de bac trebuie să mă duc să-mi ridic și licența, să fie acolo la acte că nu se știe niciodată.”, a povestit Deea Maxer pe Instagram.

Deea Maxer a mărturisit de ce vrea să păstreze numele fostului soț

După divorțul de Dinu Maxer, Deea a dorit să își păstreze numele de familie pentru că acesta este un ”brand” care se vinde destul de bine.

Aceasta a dezvăluit că și dacă se va recăsători, numele de Deea Maxer îi va rămâne, în continuare, nume de scenă.

Citește și: „Nu mă laud mereu” Robert Drilea a dat lovitura cu Deea Maxer! Dovada că fosta soție a lui Dinu este o adevărată gospodină

„Îl consider, fără lipsă de modestie, un brand. Pentru că se vinde numele și atâta timp cât pe afișele spectacolelor este trecut Deea Maxer, o să se schimbe în buletin când mă voi mărita, dacă mă voi mărita. Dar ca principiu, îmi rămâne nume de scenă, dar îl port și în buletin.”, a spus Deea Maxer, conform Cancan .