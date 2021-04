Deea Maxer, o nouă intervenție estetică! La ce schimbare a recurs: „Operația a durat aproape 5 ore”

In articol:

Dinu și Deea Maxer formează unul dintre cele mai stabile cupluri din showbiz-ul românesc. Cei doi au împreună doi copii și sunt împreună de mai bine de 11 ani. În vârstă de 31 de ani, Deea Maxer a reușit să ajungă la silueta mult dorită după ce-a dea doua naștere.

Vedeta a mai avut o singură nemulțumire cu privire la aspectul ei fizic, mai exact forma sânilor.

Deea Maxer a dezvăluit că a trecut în urmă cu două săptămâni printr-o nouă intervenție chirugicală la sâni. Vedeta și-a schimbat silicoanele și a optat pentru o altă formă, cât și mărime.

„După alăptarea Maysei și folosirea pompei de muls, sânii s-au lăsat vizibil. Aveam un implant anatomic de 370 ml. Proteza care din start avea forma naturală, lăsată. Inițial am spus că voi face doar o ridicare, un lifting al sânilor, însă la consult, doctorul Sorin Nae mi-a recomandat pentru un rezultat estetic fabulos să facem schimbare de implant și ridicare. Practic au fost două interventii într-una. Operația a durat aproape 5 ore. De la anatomic 370 am schimbat cu rotund 450 ml, pentru un sân mai plin și proeminent! Acum port un implant rotund, un brand de top, de 450 ml”, a declarat Deea Maxer, pentru Click!.

Deea Maxer, înainte de noua operație estetică [Sursa foto: Instagram]

Deea Maxer și-a pus primele silicoane la vârsta de 22 de ani

Deea Maxer și-a pus primele silicoane după ce a devenit mămică pentru prima dată. La 22 de ani, soția lui Dinu Maxer a decis să facă această schimbare deoarece sânii ei au rămas foarte lăsați din cauza folosirii incorecte a unei pompe de muls.

„Am implant mamar făcut la un an dupa ce l-am născut pe Andreas. M-am operat atunci pentru că aveam 22 ani si sânii până la buric după folosirea unei pompe de muls, incorect folosită. In ultimele două luni am slăbit 5 kilograme, însă nu am făcut mari eforturi pentru asta. Corpul meu își revine lent, după ultima sarcină cu naștere prin cezariană care a întâmpinat complicații. În toamnă mi-am programat o intervenție de ridicare de sâni și poate o liposucție dacă nu reușesc să slăbesc cât doresc”, a declarat Deea Maxer pentru publicația Ciao.ro.