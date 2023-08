„Degeaba las timpul să treacă” Ileana Sterp a pus piciorul în prag, la câteva luni după nașterea celui de-al doilea copil. Sora lui Culiță vrea să își schimbe complet modul de viață

In articol:

Ileana Sterp și alesul inimii sale, Daniel, s-au căsătorit în urmă cu aproape 4 ani. Sora lui Culiță Sterp a devenit, între timp, mamă a doi copii, Carla, în vârstă de 2 ani și Damir, care a venit pe lume în urmă cu doar câteva luni.

La nici măcar un an după nașterea celui de-al doilea copil, Ileana a apărut în mediul online dând o veste suprinzătoare, mărturisind că este timpul să își schimbe total modul de viață.

După ce și-a adus băiețelul pe lume, Ileana Sterp s-a luptat cu kilogramele în plus, care, din păcate, nu au dispărut. La câteva luni după naștere, sora lui Culiță și-a dat seama că forma ei fizică nu o mai mulțumește, așa că a decis să intre la dietă. Deși credea că îi va fi mult mai ușor să slăbească după ce a născut, Ileana și-a dat seamă că lucrurile nu stau așa cum a sperat ea, ceea ce a făcut-o să apeleze la ajutorul unui specialist, pentru a putea ajunge din nou la numărul de kilograme pe care îl avea înainte să rămână

însărcinată pentru a doua oară.

„Voiam să vă anunț că a început un capitol important în viața mea! A început o schimbare! De când am născut și am rămas cu multe kilograme după sarcină, am zis ”Lasă, că le voi da jos! Cu siguranță, dacă alăptez, voi slabi!”. Dar nu s-a întâmplat așa. Din contră, m-am mai îngrășat câteva kilograme și am realizat că, dacă nu fac eu ceva, degeaba las timpul să treacă, pentru că trece tot în defavoarea mea. Așa că nu o mai lungesc. De astăzi am început un program de detox de câteva zile și apoi voi trece la dietă. Toate acestea mi-au fost pregătite de doamna doctor”, a povestit Ileana Sterp, într-un filmuleț postat pe pagina ei de Instagram.

Problema medicală cu care se confruntă Ileana Sterp

De doi ani, Ileana Sterp încearcă să-i dea de cap unei afecțiuni cu care se confruntă, însă niciun medic nu reușește să îi dea un tratament potrivit.

Mai exact, periodic, surorii lui Culiță Sterp i se umflă pleoapa, iar toată zona se înroșește ulterior. În ultimii doi ani, sora cântărețului a vizitat o mulțime de medici dermatologi pentru a afla cauza acestei afecțiuni, dar și pentru a primi un leac, însă problema nu s-a vindecat nici până acum.

„Iar mi s-a umflat pleopa și acea roșeață o am acolo de doi ani. Am fost deja la șapte medici dermatologici, vă vine să credeți că nimeni nu i-a găsit leac?”, a mărturisit Ileana Sterp pe contul său de Instagram.