Degete de vrajitoare, reteta care face copiii sa planga. De fericire

Degetele de vrajitoare sunt niste biscuiti cu unt care te sperie de buni ce sunt! Forma lor realizata special pentru a sugera un produs grotesc starneste entuziasmul tuturor invitatilor de la petrecerea ta de Halloween! Mai ales al copiilor.

Citeste si: Crimă teribilă în București. Clanul Iordan, implicat în vestea momentului

Citeste si: Bulz ciobanesc. Reteta traditionala din Moldova de bulz ciobanesc cu branza de burduf

Ce contine „Degete de vrajitoare”

INGREDIENTE:

(Pentru 20 bucati)

100 g unt

100 g zahar pudra

1 ou

280 g faina

un praf sare

1 /2 lingurita esenta de vanilie

1/4 lingurita esenta de migdale

20 migdale intregi decojite

1 lingura gem (prune)

Mod de preparare al desertului Degete de vrajitoare:

Freaca untul moale cu zaharul, praful de copt, esentele si oul.

Incorporeaza faina si framanta aluatul pentru 5-10 minute, pana devine fin si perfect nelipicios.

Da aluatul la frigider pentru 30 de minute.

Unge o tava cu unt sau ulei si formeaza fursecurile: ia putin aluat si ruleaza-l sub palma, pe blat, incat sa fie alungit.

Apasa cu degetul pentru a crea doua adancituri pe fursec, iar langa adancituri cresteaza fin cu cutitul cateva liniute, care sa le imite pe cele de la incheieturile degetelor.

La capatul degetului preseaza o migdala, lasand-o putin in afara, ca pe o unghie lunga. Da migdala deoparte, pune putin gem de capsuni (1/4 lingurita) si pozitioneaza migdala la loc.

Astfel, “unghiile” vor parea insangerate sau murdare.

Asaza fursecurile degete de vrajitoare pe tava si da-o la cuptor pentru 20-25 minute, sau pana cand devin aurii.

Citeste si: Reteta budistului, perfectă pentru bolile de inima și impotenta. Atenție la detalii

Citeste si: Maladiile nemiloase care au îngrozit lumea modernă înainte de pandemia de coronavirus! Ce ravagii au făcut Ebola, boala vacii nebune, febra Dengue și gripa aviară!

Citeste si: Mama polițistă a lui Beyonce de România se simte importantă în timpul pandemiei de coronavirus: „Acum e bună Jandarmeria? Poliția? Nu e proastă? Nu-i degeaba?”

Citeste si: „Nea Popa” din „La bloc” și soția sa sunt în doliu: „Drum lin către stele!”

Mai exista și alt mod de preparare

Pentru a obtine un desert degete de vrajitoare perfect se amesteca zaharul pudra cu untul mentinut la temperatura camerei. Se adauga esentele, oul batut si un praf de sare. Se incorporeaza faina, amestecand pana obtineti un aluat neted si omogen, pe care il dati la frigider pentru o ora. Inainte sa il puneti la rece il intindem sub forma de snur.

Citeste si: Al doilea pacient mort cu COVID-19 din România. Avea simptome clare, dar medicii au refuzat să-i facă testul

Citeste si: A murit Moș Ștefan! Ciobanul de 102 ani a fost victima unui accident bizar

Cantariti aluatul scos din frigider pentru a-l imparti in 20 de bucati de aceeasi greutate. Portionati aluatul, apoi fiecare bucata o veti intinde in forma de snur de aproximativ 10 cm. Formati nodurile degetelor, trasati cu un cutit sau o furculita crestaturile pielii, apoi luati o migdala, o ungeti cu gem pe o parte si o impingeti usor, la o extremitate a degetului, astfel incat sa obtineti unghia. Migdalele le curatati de coaja tinandu-le in apa fierbinte (abia luata de pe foc) timp de 2 minute. Coaja se va curata foarte usor.Asezati biscuitii intr-o tava cu hartie de copt. Se coc in cuptorul preincalzit la 180 grade pentru 15 minute.

Se tin peste noapte intr-o punga de plastic sau intr-o cutie care inchide etans.