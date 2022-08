Deja a devenit o obișnuință pentru Andreea Bododel să facă topless! Bruneta nu mai are nicio inhibiție pe plajă | EXCLUSIV

In articol:

Când vine vorba de topless, Andreea Bododel e prima. Sexy bruneta ține cont de faptul că bronzul trebuie să fie uniform la mare, așa că își lasă sânii să fie priviți de toți turiștii de pe plajă.

Andreea Bododel, topless fără inhibiții pe litoral

WOWbiz a surprins-o din nou!

Andreea Bododel i-a înnebunit pe trecătorii de pe plajă, atunci când și-a dat jos sutienul ca să se bronzeze uniform. Prezentatoarea TV arată impecabil, fiind fericita posesoare a unui corp de invidiat. Paparazzi WOWbiz au surprins-o pe fosta soție a fotbalistului Tibi Bălan cum și-a etalat sânii în fața întregii plaje.

Andreea Bododel

Ce-i drept, are cu ce. Vedeta arată impecabil și este conștientă de acest lucru. Sexy bruneta a fost surprinsă în ipostaze interzise cardiacilor, căci trupul de zeiță a înnebunit de tot plaja. Andreea Bododel s-a relaxat ca o adevărată divă, cu cocktailul lângă ea, pe șezlong, bucurându-se de razele soarelui și sunetul mării. Trecătorii s-au bucurat de priveliște, pentru că Andreea Bododel arată într-un mare fel.

Cu ce bărbați celebri s-a iubit Andreea Bododel?

Frumoasa Andreea Bododel pare să nu fi avut noroc în dragoste. Sexy bruneta s-a iubit cu mai mulți bărbați celebri, iar alături de unul dintre ei a ajuns și la altar, însă mariajul s-a încheiat cu un divorț. Andreea Bododel s-a căsătorit în trecut cu Tibi Bălan, dar mariajul lor a ajuns la final la scurt timp, moment în totul s-a produs pe cale amiabilă, la notar. Împreună, cei doi au și un copil.

„Da, este adevarat. Am divortat. Am divortat pasnic, la notar. Am ramas in relatii bune, iar Tibi isi viizteaza copilul destul de des. Atunci cand nu poate vorbeste cu el prin intermediul video-conferintei”, declara Andreea Bododel în trecut, pentru Cancan.ro.

Divorțul celor doi a avut loc în 2015, iar mai apoi, bruneta a fost văzută alături de Liviu Vârciu și ar fi avut o relație cu Ionel Dănciulescu. În 2020, Andreea Bododel ar fi început o relație cu Mădălin None, unul dintre concurenții showului matrimonial de la Kanal D.

