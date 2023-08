„Deja am un avocat” Gheboasa, reacție dură după ce a fost amendat la festival! Artistul va acționa în instanță pentru a-și face dreptate

In articol:

Gheboasa a fost amendat cu suma de 1 000 de lei după ce a fost acuzat că, pe scena de la festival, a cântat o piesă cu conotații sexuale și cu care, în același timp, a dus prejudicii rromilor, discriminându-i. Mai mult decât atât, după sancțiunea pe care a primit-o, artistul a mărturisit că i s-a făcut plângere la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării pentru piesa „Dă-i țiganca, dă-i țiganca”.

Revoltat din pricina evenimentelor și acuzațiilor care i s-au adus, pe care le consideră total nedrepte și nejustificabile, a decis să lupte pentru imaginea lui și să-și facă de unul singur dreptate, înaintând un proces în instanță.

În cadrul unei postări recente realizate în mediul online, Gheboasa a menționat că, în tot acest caz, el este singurul care este victima, el însuși fiind discriminat pentru că a fost singurul de etnie care s-a prezentat pe marea scenă de la festival. Consider că măsurile care s-au luat sunt total absurde, având în vedere că alți colegi de-ai lui au avut versuri la fel sau mult mai rele decât a avut el.

„Frații mei, am primit amendă 1 000 de lei din partea jandarmeriei de la Cluj, având în vedere faptul că acolo, pe scena hip-hop, au mai cântat și alți artiști care au avut versuri poate mai rele, poate la fel de rele ca ale mele, cu aceeași conotații sexuale, și cum? Că am făcut o discriminare și rasism împotriva rromilor eu, prin piesa „Dă-i țiganca, dă-i țiganca”. Cum să fac eu rasism, cum să nu suport eu țiganii? Eu iubesc țiganii, eu reprezint țiganii. Cum să spună așa ceva, că eu cânt împotriva țiganilor? Trebuie să o dăm pe față, eu sunt singurul „black skin” care a cântat acolo, sunt singurul țigan și nu au avut motiv să se ia de mine, dar, în schimb, jandarmeria a ținut să-mi dea amendă 1 000 de lei, dar cum? Pe ochi frumoși, pentru că în comentarii pe Facebook ei nu văd ce se întâmplă, acolo unde pe mine toată lumea mă înjură, acolo este cel mai mare rasism la adresa mea, sunt cuvinte jignitoare aduse la adresa mea de oameni puțin mai în vârstă, pe care nu îi jignesc, eu îi respect, dar care nu mă cunosc și îmi vorbesc foarte rău la dresa mea și îmi aduc doar cuvinte jignitoare și aceasta se numește ură de rasă la adresa mea.”, a spus Gheboasa.

Gheboasa și-a angajat un avocat pentru a-l reprezenta în instanță

Gheboasa nu este dispus să plătească amenda de 1.000

de lei, pentru că este de părere că este o victimă căreia i se face o mare nedreptate în aceste momente. Artistul a menționat că este pregătit să se lupte în instanță cu cei care l-au adus în această situație, luându-și chiar și un avocat pentru a-l reprezenta. Își dorește să câștige cu orice preț și chiar este convins că acest lucru se va întâmpla, pentru că el este reprezentatul rromilor, pe care îi iubește și nicidecum un discriminator.

„Separat de asta, mi-au făcut plângere la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminări pentru piesa pe care am cântat-o la festival. E posibil așa ceva? Mi se pare revoltător ca doar eu să primesc amendă, 1.000 de lei, pe care, bineînțeles, oricum nu o s-o plătesc, pentru că o să merg în instanță mai departe, pentru că deja am și un avocat și o să vreau să contest această amendă pe care am primit-o pe ochi frumoși, pe comentariile pe are le au oamenii pe toate rețelele sociale în care sunt doar înjurat și doar jignit. De ce? Pentru că sunt singurul de etnie rromă care a cântat acolo. Eu reprezint țiganii și eu iubesc țiganii, așa că o să contest această amendă și o să câștig, pentru că sunt singurul care am luat amendă. Aceasta este ură de rasă și mi se pare că este rasism la adresa mea, iar dacă sunt persoane care mă susțin cu adevărat, un#, frații mei, #susțingheboasa în comentarii toată lumea. Nu mi se pare normal așa ceva, mi se pare revoltător.

Ceea ce vreau să zic, frații mei, este că au cântat artiști, spre exemplu, Paraziții, alți colegi de-ai mai, în care nu arunc cu noroi, dar dacă legea asta s-ar aplica pentru toată lumea, și nu doar pentru mine, care sunt de etnie rromă, ar trebui să fie amendată toată lumea, chiar din acest motiv eu consider că acesta este rasism și acesta este motivul pentru care eu voi merge în instanță.”, a continuat, revoltat, Gheboasa.