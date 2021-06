Delia Matache a plecat de acasă după o ceartă în familie. Artista, dezvăluiri inedite din copilăria ei: ”Mă certau din orice”

Delia [Sursa foto: Instagram] 20:01, iun 25, 2021 Autor: Cristina Ionela

In articol:

Delia Matache și-a adus aminte de un episod din copilăria ei, mai puțin știut în spațiul public. Cunoscuta artistă a dezvăluit, cum în timpul adolescenței, a luat o decizie radicală din cauza unui conflict cu familia ei. Delia a mărturisit, în timpul unui interviu, cum după o ceartă cu mama ei, cu Gina Matache, și-a strâns lucrurile și a plecat de acasă fără să privească în urmă.

Cântăreața a recunoscut că părinții ei erau prea autoritari, iar la vârsta de 18 ani, ea încă mai avea ”restricții”. „ Eu nu aş vrea să fiu un părinte cum erau părinţii mei, spartani. Erau prea autoritari, aşa era pe atunci. Mă certau din orice, pentru o notă la şcoală, orice. Bine, şi eu minţeam uneori. La 18 ani am plecat de acasă. M-a enervat mama. Era cu chestii din alea, să fii la opt acasă. Mergeam şi eu la un film, la o întâlnire. Nu făceam chestii rele. Dar când am făcut 18 ani, am zis: gata, nu se mai poate, vreau să fac ce vreau. Mi-am făcut bagajele de faţă cu ea şi am ieşit pe uşă, dar am uitat să-mi iau banii. Aveam nişte bani strânşi de la concerte, îi pusesem eu deoparte. M-am întors după ei. Am stat o lună cu chirie şi m-a sunat mama să mă întorc, că vorbesc vecinii aiurea”, a povestit Delia.

Delia si Gina Matache[Sursa foto: Instagram]

Delia își dorește o fetiță

Delia și Răzvan Munteanu trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de ani buni. Cei doi s-au căsătorit în anul 2012, însă nu au niciun copil. Cântăreața a povestit că își dorește o fetiță, însă îi este teamă de modul în care s-ar putea dezvolta aceasta în societatea noastră.

Delia si Razvan Munteanu[Sursa foto: Instagram]

„ Am frici! Mi-e teamă, dar mi-aş dori o fetiţă! E o lume nesigură, nu-mi place lumea în care trăim. Să aduci pe lume un suflet nevinovat în nebunia asta, pe care o trăim cu toţii, nu mi se pare prea ok. Am multe temeri, deşi cred că aş fi o mamă extraordinară. Îmi dau un răgaz cât se mai poate”, a mai povestit Delia.