Delia Matache, amintiri din copilăria mult prea strictă. În semn de răzbunare, vedeta a plecat de acasă: ”M-a sunat mama să mă întorc, că vorbesc vecinii aiurea”

Delia Matache este una dintre cele apreciate artiste de la noi, care se împarte cu brio între viața profesională și cele mai mari plăceri ale sale: vacanțele exotice și drumețiile montane.

Pe lângă aceste lucruri, în ceea ce o privește pe jurata show-ului de umor este deja cunoscut faptul că este o personalitate care nu ține cont de nicio barieră.

Delia a plecat de acasă la 18 ani

Rebeliunea vestimentară de care dă dovadă acum, pentru care deseori a fost criticată de fani, se trage încă din copilărie și adolescență. Pe atunci, își amintește Delia, părinții săi erau foarte stricți cu ea, motiv pentru care era zilnic certată, fapt ce o face să nu-și dorească să le calce pe urme la acest capitol, dacă, cândva, va avea un copil.

„Eu nu aş vrea să fiu un părinte cum erau părinţii mei, spartani. Erau prea autoritari, aşa era pe atunci. Mă certau din orice, pentru o notă la şcoală, orice. Bine, şi eu minţeam uneori”, a spus Delia Matache, în podcast-ul Andrei.

Astfel, programul strict de acasă și discuțiile aprinse cu părinții au făcut-o pe cântăreață ca la 18 ani să ia o decizie radicală.

Pentru că deja începuse să cânte și să aibă evenimente, Delia avea și o mică avere pusă deoparte, pentru zile negre, care a ajutat-o să se descurce singură.

Astfel, certată de părinți pentru că nu ajungea acasă la ora stabilită, mult prea devreme pentru o adolescentă, spune diva, nervoasă, Delia și-a făcut bagajul și a plecat de acasă.

Doar după o lună, la insistențele mamei, artista a revenit în casa părintească, în tot acest timp locuind singură, în chirie.

”La 18 ani am plecat de acasă. M-a enervat mama. Era cu chestii din alea, să fii la opt acasă. Mergeam şi eu la un film, la o întâlnire. Nu făceam chestii rele. Mi-am făcut bagajele de faţă cu ea şi am ieşit pe uşă, dar am uitat să-mi iau banii. Aveam nişte bani strânşi de la concerte, îi pusesem eu deoparte. M-am întors după ei. Am stat o lună cu chirie şi m-a sunat mama să mă întorc, că vorbesc vecinii aiurea”, a mai povestit soția lui Răzvan Munteanu.