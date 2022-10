Delia, reacție acidă după ce a fost făcută praf de fani din cauză că nu își dorește copii. Artista a avut curajul să recunoască: „Eu nu mai pot...”

In articol:

Delia a reacționat după ce declarațiile despre motivele pentru care nu își dorește să devină mamă au devenit virale, comentate și analizate de internauți, dar și de alte persoane cunoscute de la noi din țară.

Artista a vrut să mai lămurească încă o dată problema și să-și exprime punctul de vedere amănunțit de data aceasta, postând un discurs al unui actor american, Ricky Gervais, dar și un mesaj special pentru toți cei care sunt interesați despre ceilalți oameni care nu își doresc să devină părinți.

Zilele trecute, Delia Matache a stârnit o adevărată vâlvă în mediul online după ce a enunțat, clar și răspicat, că nu îți dorește să devină mamă. Dacă unii au ales să îi respecte puntul de vedere și să o susțină, alții nu au fost deloc de acord cu ea, alegând să o contrazică sau să o critice pentru ideile pe care le-a emis în spațiul public. La distanță de câteva ore de la lansarea mesajului pe rețelele de socializare, artista revine cu noi declarații despre acest subiect atât de sensibil.

Delia, prima reacție după declanșarea scandalului în mediul online

În ciuda faptului că a primit critici pe bandă rulantă din partea internauților, Delia își menține părerea inițială și, mai mult decât atât, aduce noi argumente prin care să își justifice alegerea de a nu aduce copii pe lume. Artista a postat în mediul online discursul unui actor american de la care se pare că a preluat motivele pe care le-a enunțat în urmă cu câteva zile în mediul online, dar și un mesaj prin care a dat de înțeles că oamenii

nu ar trebui să intervină în vreun fel în viețile celorlalți, mai ales când vine vorba de astfel subiecte sensibile, pe baza cărora se pot crea rapid diferențe de opinii categorice.

„Eu nu mai pot cu oamenii care au o obsesie crâncenă și anume întrebarea care le macină sfincterul gândurilor „de ce nu are x copii?”. Nu cred că există o lipsă de bun simț mai crasă decât intrarea asta cu bocancii în intimitatea cuiva, în spațiul discret al unei ființe umane că nu mai poate Gigel să doarmă noapte că X nu are copii, de parcă e scris undeva că toți trebuie să fie părinți. Unii nu își doresc, cel puțin momentan, alții nu au o situație financiară ok după calculele lor, alții străbat lumea în lung și-n lat și nu vor altceva. Motive sunt nelimitat, dar curiozitatea asta a românașului de prispă e sub orice critică. O viață aveți, dar vă preocupă altele. Trist.”, a fost mesajul transmis de Delia.

Care au fost declarațiile inițiale ale Deliei?

Delia a stârnit o mulțime de controverse pe rețelele de socializare după ce și-a exprimat părerea despre aducerea pe lume a unui copil, moment în care unii dintre fani nu au ezitat să o contrazică și să declare chiar că artista a devenit o dezamăgire pentru ei prin felul în care gândește din acest punct de vedere.

„De ce nu fac? Nu știu, dar cred că ar trebui felicitați oamenii care nu fac, pentru că toată lumea face, suntem foarte mulți și chiar nu mai avem nevoie să fim foarte mulți. Ne-am atins scopul, ne-am înmulțit destul de mult, e plină planeta de noi. De ce să fac? Încă unul?

Nu, frate. Lasă să nu fie, nu stau eu bine fără stres și fără obligații? Nu plec eu de acasă când vreau și mă întorc când vrea inimioara mea? Nu fac eu în viața asta ce vreau eu? Ba da! Deci, vrei complicații? Fă un copil!”, a declarat solista pe rețelele de socializare.