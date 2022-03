Delia, schimbarea radicală cu care și-a lăsat fanii fără cuvinte! La ce a recurs de această dată

In articol:

Delia Matache nu ezită să-și surprindă fanii de fiecare dată cu încă o schimbare de look ieșită din tipar. De data aceasta, cântăreața s-a afișat în mediul online total tranformată, pentru că și-a schimbat culoarea părului.

Delia es te adepta stilului extravagant, însă acest lucru nu mai este o surpriză pentru nimeni.

Fie că vorbim de ținute care mai de care mai ieșite din tipar, fie că vorbim de schimbări de look impresionante, artista a încercat de toate de-a lungul timpului.

Delia Matache și-a vopsit părul

Delia este o fire foarte curioasă, dar și foarte îndrăzneață. De-a lungul tipului, și-a schimbat de foarte multe ori culoarea părului și, când credeam că nimic nu mai poate apărea nou în peisaj, Delia „a lovit!” din nou.

Așadar, Delia a renunțat la nuanța de blond și a ales să-și vopsească părul într-o culoare de roz aprins.

Inițial, cu toții au avut impresia că este vorba doar de un filtru, însă Delia Matache a confirmat în descrierea fotografiei că este cât se poate de real, dar și că se va duce repede culoarea.

„Este bine că măcar se duce repede!”, a scris Delia Matache pe pagina ei personală de Instagram.

Imaginile au fost foarte apreciate de fani, strângând zecii de mii de aprecieri într-un timp foarte scurt și, de asemenea, comentariile au fost pe măsura așteptărilor.

Delia Matache a primit foarte multe complimente din partea fanilor ei.

Delia [Sursa foto: Instagram]

Delia suferă de anxietate

În cadrul unui intervu, Delia a vorbit despre problemele emoționale cu care se confruntă. Artista a recunoscut că suferă de anxietate, însă starea nu este persistentă, astfel că în viața ei apar scurte episoade în care simte că nu se mai poate controla, amintind, în același timp,

că starea îi poate fi declanșată chiar și de un lucru extrem de mic.

„Dispare și reapare, nu e o chestie pe care s-o pot controla foarte mult. Nu pot să spun că am avut niște probleme, niște drame, dar am faze în care mă cuprinde anxietatea. Pot fi minute în care simt o stare care nu mi-este foarte confortabilă și poate fi legată de un mic detaliu, poate fi provocată de o ieșire în public pe care nu o pot controla sau care nu-mi face plăcere”, a declarat Delia, conform Libertatea.