Delia și Loredana Groza, moment incendiar pe platoul de filmare. S-au sărutat în văzul tuturor

Loredana Groza și Delia s-au sărutat pe platoul de filmare. Cele două artiste nu au mai ținut cont de nimic și au oferit un moment de senzație! Imagini incendiare cu două dintre cele mai apreciate cântărețe din țara noastră.

Loredana Groza și Delia s-au sărutat la TV

Cu siguranță sunt unele dintre cele mai îndrăgite artiste din țara noastră. Chiar dacă de-a lungul timpului s-a presupus că ar fi rivale în muzică, adevărul este cu totul altul. Cele două au lăsat inhibițiile deoparte și au oferit momente de senzație telespectatorilor.

Mai exact, pe platourile de filmare, Loredana Groza și Delia s-au sărutat pasional, spre suprinderea tuturor. Ba chiar mai mult, vedetele de televiziune nu s-au sfiit de camerele de filmat și au dat frâu liber sentimentelor. Camerele au înregistrat tot momentul, iar imaginile vorbesc de la sine.. Ce să mai.. Un moment unic pentru toată lumea!

Delia și Loredana Groza se sărută[Sursa foto: Captură YouTube]

În urmă cu ceva timp, Delia vorbea deschis despre Loredana Groza.

Artista recunoaște că o respectă extrem de tare pe aceasta și că doar nu a existat momentul oportun pentru a lega o prietenie.

"Am avut până acum aproximativ două săptămâni în care am filmat pentru audițiile X Factor sezonul 9, iar în acest timp ne-am văzut zi de zi și ne-am cunoscut mai bine, am schimbat idei, povești. Nu am avut niciodată altă relație în afara perioadei în care am lucrat împreună pentru o campanie, iar până când ne-am regăsit la X Factor ne-am intersectat doar înainte de concerte și ne-am salutat. Cred că motivul pentru care nu am avut o relație strânsă de prietenie a fost pentru că nu am avut contextul, însă mereu ne-am apreciat și ne-am respectat ca artiști", mărturisea Delia în urmă cu un an pentru VIVA!.