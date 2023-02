Deliric a răbufnit în mediul online. Artistul a transmis un mesaj dur pentru cei care îl critică: „Mai ieșiți în lume”

In articol:

Deliric este unul dintre cei mai cunoscuți artiști de la noi. Acesta trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de Inna. După ani de relație, cuplul a trecut la următorul nivel, iar fanii acestora au fost foarte bucuroși atunci când Deliric și-a cerut partenera în căsătorie.

Recent, artistul a postat în mediul online un mesaj dur la adresa haterilor.

Mesajul postat de Deliric pe rețelele de socializare

În urmă unei discuții pe care Deliric a avut-o în cadrul unui podcast cu privire la cea mai bună perioadă din hip hop-ul românesc mesajul pe care acesta a vrut să îl transmit oamenilor nu a fost unul prea bine primit. Foarte multe persoane au comentat asupra subiectului, și-au spus punctul de vedere, unii într-un mod nu prea potrivit.

Recent, artistul a postat un mesaj pe rețelele de socializare în care relua tema și explica exact ce crede el, sfătuindu-i pe internauți să mai iasă în lume și să discute cu oamenii, să vadă ce părere au și ei, pentru că, susține el, dacă stai în fața unui calculator și comentezi fără să ți se cunoască identitatea poți ajunge să te transformi în cu totul altă persoană.

„Mulți care comentează sunt gherțoi necivilizați, dar asta nu este o noutate. Anonimatul în spatele tastelor naște monștri. Mai ieșiți în lume, mai vorbiți cu oameni. Majoritatea glorifică orice altă perioadă în afară de prezent. Finalul anilor 90 cu Mafia, La Familia și sindicatul Rans, începutul anilor 2000 cu Paraziții, 2005 cu CTC și Zale, specii și nimeni altul câțiva ani mai târziu, perioada de glorie Okapi, ITP și scăpat de sub control 2010-2011, perioada forța Haarp cord etc. Eu am trecut prin toate și sunt de acord că fiecare are frumusețea ei. Totodată consider că s-a îmbunătășit gradual. Perioada anilor 2000 era mai bună decât anii 90 pentru că aveai în continuare și Mafia, La Familia, Rans, aveai și Paraziții și ctc și Zale și Facemrecords și Hades și Urban Records”, a declarat vedeta.

Deliric, despre muzica românească

Invitat în cadrul unui podcast, Deliric a vorbit despre muzica românească. Acesta a dezvăluit că multe persoane văd numai ceea ce este rău în această industrie și că el vede câteva aspecte pozitive la industria muzicală de acum. Unul dintre aceste avantaje este faptul că acum accesul într-un studio este mult mai ieftin și nu trebuie să dai o grămadă de bani pentru a-ți face un set-up.

„Mulți focalizează pe partea goală a paharului în loc să se bucure de partea plină. Vreau să enumăr câteva aspecte pozitive pe care le văd eu în ultimii ani: e foarte accesibil accesul la studiouri, foarte ieftin să îți faci propriul set up. În consecință, avem sute de beatmakeri care fac treabă bună”, a precizat rapper-ul.