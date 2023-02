Deliric întoarce banii cu lopata. Ce sume impresionante a făcut artistul din afaceri, nu din muzică

In articol:

Deliric s-a lansat în muzică cu mulți ani în urmă și spune că și acum face totul din pasiune. Și asta pentru că nu partea artistică l-a făcut să ducă o viață la care alții pot doar visa, ci afacerile, tot ceva pentru care are o afinitate aparte.

Da, dacă mulți nu știau acest lucru, logodnicul Innei este un om de afaceri de succes, deși el nu se declară antreprenor, ci doar un om pasionat de munca sa.

Citește și: „Îți plac toți prietenii lui Deliric?” Inna i-a luat pe toți prin surprindere cu răspunsul la această întrebare. Ce a putut spune despre amicii iubitului ei

Deliric întoarce banii cu lopata [Sursa foto: Facebook]

Deliric conduce afaceri de milioane de euro

Iar pasiunea acesta l-a făcut să întoarcă banii cu lopată, căci din 2011, de când s-a lansat în afaceri, având acum trei firme, este mereu în creștere la capitolul profit.

De mai bine de 12 ani, Răzvan Eremia și-a lansat o afacere cu haine. A început cu trei tricouri, iar acum are peste 300 de articole vestimentare scoase spre vânzare: genți, căciuli, șepci, tricouri, hanorace și altele.

Citeste si: “Cred că e foarte rănită.” Catinca Roman a răbufnit, după ce a auzit cuvintele spuse de Oana Roman la adresa ei- kfetele.ro

Potrivit Fanatik, două dintre firmele pe care le deține au avut o creștere substanțială în anul care s-a încheiat.

Astfel, după cum urmează, firma Andagro Land SRL, înregistrată în 2015, i-a adus artistului un profit net de 194.800

de lei, adică aproximativ 40.000 de euro, în creștere cu 19% față de ultimele date raportate la Fisc, și o cifră de afaceri de 2.335.000 de lei.

De altfel, o altă dovadă că artistul știe cu ce se mănâncă antreprenoriatul este și cea de-a doua firmă pe care o are. „Triunghiul Porcului SRL” l-a făcut pe Deliric mai bogat cu 485.271 de lei profit, cifra de afaceri fiind de 637.040 lei.

Iar asta nu este tot, căci abia acum vine mare lovitură financiară pe care a dat-o partenerul artistei. Profitul firmei cu numărul trei, care se ocupă de comerțul cu amănuntul, a fost unul colosal anul trecut. Cu „Porc a porter”, Deliric a avut un câștig de 987.000 de lei, ceea ce înseamnă în jur de 200.000 de euro, cifra de afaceri fiind în creștere cu 24%.

Citește și: Inna, cea mai îndrăzneață apariție de până acum! Artista a ales cel mai provocator costum de baie din garderobă

Și cu toate că este aproape milionar în euro, Deliric nu se consideră un antreprenor de succes. Cântărețul spunea în urmă cu ani buni că dorința lui de mic copil l-a adus în punctul în care este, nu ideea de a avea propria firmă.

Căci, din punctul său de vedere, milionar ajungi din pasiune pentru ceea ce faci, nu pentru că alergi pentru a ocupa un statut anume.

Am pornit cu trei tricouri în 2011. Acum am ajuns undeva la 300 de produse și un business cu o cifră de afaceri de aproape un milion de euro. Nu vin dintr-un mediu în care e glorificat antreprenoriatul. Nu mă consider antreprenor. Cred că sunt doar pasionat de ce fac. Mi se pare o problemă când ești pasionat de ideea de antreprenoriat. Unii parcă vin așa și se înfig în ideea asta «vreau să fiu antreprenor. De ce? Ca să fiu antreprenor». Eu n-am vrut să fiu antreprenor. Am fost pasionat de ce fac și de acolo se leagă toate”, declara Deliric în anul 2018, conform startupcafe.ro