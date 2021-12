Demascare Masked Singer, 2 decembrie 2021. Cine se afla sub masca Păunului

In articol:

Demascare Masked Singer, 2 decembrie 2021. Vezi cine se afla sub masca Păunului, în semifinala competiției Masked Singer România, sezonul 2.

Demascare Masked Singer, 2 decembrie 2021

În semifinala competiției Masked Singer România, sezonul 2, au participat: Păunul, Albina, Șaorma, Fluturele și Muma Pădurii, însă cel dintâi a fost demascat, în urma voturilor publicului.

Sub masca Păunului se afla chiar cântărețul Jorge, care a prezentat Masked Singer România, sezonul 1: "Sunt fericit că sunt din nou aici, la Masked Singer! Este foarte tare, fraților, să fii sub mască. Sub masca asta poți să fii oricine", a declarat Jorge.

Astfel în marea finală a competiției muzicale au rămas patru măști: Albina, Șaorma, Fluturele și Muma Pădurii, care se vor duela pentru marele premiu.

Demascare Masked Singer, 2 decembrie 2021 [Sursa foto: Instagram]

Mihaela Rădulescu și Horia Brenciu au ghicit cine se afla sub mască

Doi dintre detectivi, Mihaela Rădulescu și Horia Brenciu au ghicit cine se afla în spatele măștii Păunului. Cei doi jurați au dat ca nume final Jorge, în timp ce Alex Bogdan a spus că Păunul este Ionuț Dolănescu.

"Omul chiar a făcut muzică. Omul chiar a cântat operă, omul chiar a făcut dans. Omul are mai multe valențe. N-a apucat el peste tot în lumea asta zvăpăiată de showbiz să le arate. Acest om care cântă, prezintă, stă în cap, face și sport mult și-a fost pe coperți de reviste...este Jorge!", a spus Mihaela Rădulescu.

Demascare Masked Singer, 2 decembrie 2021 [Sursa foto: Instagram]

Cine este Jorge, fostul prezentator de la Masked Singer

Jorge, pe numele real George Papagheorghe, este un cântăreț român, în vârstă de 39 de ani. Cântărețul s-a născut pe 22 iunie 1982, în Constanța, însă locuiește în București.

Jorge s-a făcut remarcat în anul 2003 în urma emisiunii concurs Popstars. Însă, acesta făcea parte din trupa Cocktail, alături de Mihai Dăscălescu, Sandrina Agape, Raluca Coman, și Teodora Vasu, încă din 2002.

Jorge a participat și la Dansez pentru tine, în sezonul 10, dar nu a reușit să ajungă în finală. Totodată, artistul a cântat și la pian, fiind primul din clasă care cânta muzică de operă, la numai 11 ani. Jorge a absolvit Academia de Studii Economice, din București secția managementul afacerilor, potrivit wikipedia.org.