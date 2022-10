Denisa Coțolan, gestul cu care i-a câștigat definitiv inima lui Iancu Sterp! Nu multe femei ar face asta: „O iubesc rău de tot”

In articol:

Iancu Sterp și Denisa Coțolan formează un cuplu de doar câteva luni, însă dragostea lor pare să fie mai mare pe zi ce trece. S-au mutat împreună, iar acum se înțeleg mai bine ca oricând și nu se feresc să-și exprime sentimentele în public, atunci când au ocazia.

De curând, tânăra și-a luat prin surprindere iubitul cu un gest neașteptat, iar acest lucru l-a făcut pe fratele lui Culiță să îi facă o declarație de dragoste impresionantă, pe rețelele de socializare.

Iancu Sterp: "Am cea mai tare iubire de pe planetă, o iubesc rău de tot!"

De când a anunțat că este într-o relație, Iancu Sterp nu pierde nicio ocazie să se laude cu iubita lui. Fostul concurent de la "Puterea Dragostei" nu se mai ferește să arate că este un bărbat îndrăgostit. Recent, Denisa și-a surprins iubitul atunci când a mers să-l ia de la aeroport cu un gest pe care puține femei l-ar face pentru partenerul lor, iar tânărul a ținut să-i reamintească cât de norocos se simte că a intrat în viața lui:

"Iancu Sterp: Vreau să vă spun că am cea mai tare iubită de pe planetă. A venit după mine la aeroport și m-a așteptat cu supă fierbinte. O iubesc rău de tot!

Denisa Coțolan: El a răcit.

Iancu Sterp: Trebuie să mă hidratez acum.", a fost discuția celor doi, postată în mediul online.

"Povestea noastră e de 8 ani"

Au trecut doar câteva luni de când Iancu Sterp și Denisa Coțolan și-au oficializat relația, însă puțini știu că cei doi au mai fost împreună, în trecut. Într-un interviu acordat în exclusivitate pentru WOWbiz.ro, fostul concurent de la "Puterea Dragostei" a mărturisit că el și iubita lui s-au cunoscut pe vremea când erau în liceu, iar de atunci nu și-au mai putut lua gândul unul de la celălalt: "E poveste lungă. Povestea noastră e de opt ani, numai că nu ne știa nimeni, nu eram la TV. E din liceu, eu eram în clasa a X-a, ea a IX-a, eram mai copii, am fost atunci împreună, eram mai necopți la minte. După care am luat-o pe drumuri un pic separate, dar uite, dacă dragostea este adevărată și mare, până la urmă ne-am intersectat și suntem împreună acum.

A fost singura fată de care am fost îndrăgostit și pe care am iubit-o și d-aia niciodată nu mi-am putut lua gândul de la ea. În perioada asta de 7-8 ani, cât nu am avut relație, noi ne-am mai dat câte un mesaj, am mai vorbit pe ici, pe colo, aveam scânteia aia, iar acum ne-am mai maturizat și am decis să fim fericiți. Acum suntem bine. A venit din partea amândurora și natural. Acum vrem să recuperăm timpul pe care l-am pierdut.", a declarat Iancu Sterp, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro.

