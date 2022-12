Denisa Despa dă de pământ cu Ema Karter, după ce aceasta ar fi atacat-o în declarații: "Atâta timp cât eu nu apar dezbrăcată niciunde, cred că sunt mai apreciată" | EXCLUSIV

In articol:

De ceva timp, în lumea mondenă se tot spune că Yamato Zaharia și Denisa Despa ar forma un cuplu, după nenumăratele lor apariții în doi.

Denisa Despa, adevărul despre relația cu Yamato Zaharia

Însă, conform protagoniștilor, căci fiecare a comentat zvonurile apărute, deocamdată, sunt în pragul cunoașterii, fapt pentru care trebuie să mai treacă timp pentru a vedea dacă sunt sau nu potriviți ca și cuplu.

Pentru a înțelege mai bine ce se întâmplă în acest moment între Denisa Despa și Yamato Zaharia, am contactat-o pe frumoasa blondină, să facă lumină în ceea ce privește acest subiect. Deși a declarat mai demult că nu se întâmplă nimic între ei, au început să apară alte imagini, precizări de-ale lui Yamato, firul încurcându-se și mai tare. Astfel, Denisa Despa ne-a spus cum stau lucrurile de fapt.

"Eu cu Yamato nu avem nimic. Suntem în stadiul de convorbire, doar vorbim ca și prieteni. Trebuie să trecem prin multe să putem avea o relație, dar în momentul de față timpul nu îmi permite pentru a avea o relație cu toate evenimentele pe care eu le am. A apărut zvonul ăsta pentru că s-au afișat câteva poze, s-au postat câteva story-uri de la RXF, acolo unde voi reveni în cușcă în februarie. Ne intersectăm foarte des.", a declarat Denisa Despa, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Denisa Despa îi dă replica Emei Karter

În urma celor apărute, Ema Karter a făcut un comentariu răutăcios, prin care o ataca indirect pe Denisa Despa.

Dansatoarea nu a putut să nu îi dea o replică pe măsură, așa că a și făcut-o prin intermediul nostru.

"Mă abțin de la comentarii, pentru că nu există niciun grad de comparație ca și statut social și din orice punct de vedere. Nu am cum să mă compar vreodată cu cineva, eu sunt eu și sunt specială. Sunt respectată de toată lumea. Atâta timp cât eu nu apar dezbrăcată niciunde, cred că sunt mai apreciată. Nu o cunosc personal și nici nu aș vrea, nu am nimic de obiectat la adresa ei.", a transmis Denisa Despa, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Denisa Despa

Denisa Despa se va lupta din nou în cușcă în februarie

Denisa Despa nu s-a mulțumit cu o singură victorie la categoria MMA și a ales să mai participe la o luptă în cușcă, la gala din februarie. Blondina ne-a făcut dezvăluirea în premieră.

"O să mă întorc în cușcă în februarie. Momentan nu știu adversara. O să mă întâlnesc cu cei de la RXF să semnez contractul și stabilim detaliile corespunzătoare. Nu știu cine mă va antrena, poate chiar Yamato. Poate se descurcă la sol, să îl vedem.", a spus Denisa Despa, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Cum s-au cunoscut Denisa Despa și Yamato Zaharia?

Yamato Zaharia a explicat în urmă cu ceva timp și versiunea lui. Mai mult de atât, pentru a înțelege toată lumea de unde a pornit totul a spus cum s-a cu Denisa Despa.

”Când a luptat ea prima oară în RXF împotriva Renatei ne-am cunoscut, acolo ne-am văzut. La a doua gală când ne-am intersectat acolo am stat de vorbă, mi-a zis că poate o antrenez pentru următorul meci. Ne-am întâlnit ulterior la ultima gală RXF, de acolo am vorbit, de acolo am plecat împreună și am stat mai mult de vorbă. Acum așa cum a zis și ea, suntem într-o perioadă de cunoaștere”, a povestit Yamato Zaharia, pentru spynews.

Yamato Zaharia

