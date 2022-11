Denisa Filcea a dat iar de necaz. Flick a povestit ce a pățit soția sa în vacanță: ”Am plecat val-vârtej de la hotel”

In articol:

Pe Flick și pe Denisa îi leagă o iubire ca-n filme, începută în perioada pandemiei de coronavirus, dar și pasiunea pentru a călători cât mai des. Deși au devenit părinți nu de mult, cei doi nu au renunțat la acest obicei, acum și Eva Maria călătorind mereu cu ei.

De această dată, familia Filcea a lăsat România în urmă și a plecat în Viena, acolo unde a petrecut câteva zile magice, iar acum este în drum spre Budapesta, o altă destinație la care vor ajunge cu trenul.

Denisa Filcea a dat iar de necaz în vacanță [Sursa foto: Instagram]

Denisa Filcea și-a pierdut telefonul mobil

Însă, deși zilele petrecute în capitala Austriei au fost superbe, la final, Denisa Filcea a pățit-o iar, fiind parcă urmărită de ghinion.

După ce în trecut s-a plâns de condițiile de călătorie cu avionul, acum, îndreptându-se spre gară, fosta „Miss Planet” a pierdut unul dintre cele mai de preț lucruri: telefonul mobil, de care era nedezlipită, ea fiind mereu în contact cu fanii din mediul online.

Conform lui Flick, soția sa și-a dat seama că nu mai are mobilul abia când a ajuns în gară, motiv pentru care nu știe unde și când ar fi putut să-l piardă, la hotel, în taxi sau în alt loc.

”Ce este interesant și vreau să vă spun este că nu știu de râd, de ce sunt așa binedispus, la fel și mămica. Deci Denisa în dimineața și-a pierdut telefonul. Deci, am plecat val-vârtej de la hotel cu taxi, am ajuns și telefonul Denisei nu este, am încercat să sun, telefonul închis. Am sunat la hotel, nu răspunde. Sperăm să-l fi uitat pe la hotel, dacă nu, nu știu”, a spus Flick pe Instagram.

Imediat cum au sesizat lipsa telefonului, Flick a sunat la hotelul unde au fost cazați, doar că de acolo nu au primit niciun răspuns favorabil. Motiv pentru care, dacă în scurt timp nu apare nimeni la hotel care să îi fi găsit telefonul Denisei, cel mai probabil, șatena va fi nevoită să își achiziționeze unul nou.

”Telefonul Denisei nu e la hotel. Am sunat la recepție și au zis că nu e niciun telefon, că nu a lăsat nimeni niciun telefon. Mai așteptăm…”, a mai adăugat fostul om de radio.