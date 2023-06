Denisa Filcea și Flick îi pregătesc o petrecere de pomină fetiței lor, care va împlini un an! Ce cadou special va primi micuța Eva Maria de la părinții ei?

In articol:

Denisa Filcea și Flick „Domnul Rimă” sunt foarte fericiți și se bucură de minunea care a apărut în urmă cu un an în viața lor. Cei doi soți își vor sărbători în curând fetița, pe micuța Eva Maria, care va împlini un an. Ziua de naștere a fetiței lor nu putea să fie trecută cu vederea, așa că Denisa și Flick îi pregătesc o petrecere de vis micuței, dar nu au uitat nici să îi cumpere un cadou inedit.

Denisa și Flick îi organizează o petrecere fastuoasă fetiței lor, cu ocazia primei sale zile de naștere, însă cei doi îndrăgostiți nu s-au oprit la o simplă petrecere în cinstea Evei Maria și i-au cumpărat micuței un cadou pe măsură. Fetița, în vârstă de un an, va primi de ziua ei un diamant prețios din partea părinților săi. De asemenea, până în ziua în care Eva Maria va împlini un an, cadoul său inedit va fi păstrat într-o altă țară.

Flick și Denisa Filcea îi organizează o petrecere de vis fetiței lor. [Sursa foto: Instagram]

Ce au declarat Flick și Denisa Filcea despre petrecerea Evei

Prima aniversare a fetiței lor va fi foarte specială, iar Flick și Denisa Filcea au hotărât să sărbătorească alături de prietenii și rudele lor într-o locație superbă din Snagov.

Cei doi organizează o petrecere de ziua de naștere a micuței Eva Maria, pentru care au ales o locație liniștită, în natură, departe de orașul agitat.

„Suntem la Snagov și am făcut toate demersurile și pot să pun că jubilăm, pentru că am găsit o locație perfectă pentru petrecerea de un an. Prima petrecere a Evei, că data trecută a fost așa, știi cum e la botez, dar acum, când își face aniversarea, când e ziua ei, când e un tort. Abia aștept. Întotdeauna bărbatul face primul pas și femeia are ultimul cuvânt.(...) Arată superb aici, este și lac, pădure. Pentru că e și perioada asta a anului, uite câtă liniște e aici.(...) E retras, e în natură, este superb”, a declarat Flick pentru un post TV.

Bineînțeles că petrecerea trebuie să aibă și o tematică, așa că părinții s-au conformat. Tema petrecerii organizată în cinstea micuței Eva Maria va fi „Puii animalelor din junglă”, iar invitații vor trebui să respecte un dress code. Denisa a dezvăluit că le-a cerut invitaților să se îmbrace în roz și să nu poarte în niciun caz culoarea negru.

„Vom avea o tematică cu animalele din junglă, dar sunt animalele așa bebe.(...) Toate animalele din junglă, dar în varianta de pui. Avem, bineînțeles, culoarea roz și invitaților le-am cerut să aibă ceva roz pe ei, măcar un accesoriu sau ceva și să nu aibă nimic negru. Da (n.r. e cu dress code)”, a spus Denisa Flicea.