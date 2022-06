Denisa Filcea, viitoare mămică, secretele unei siluete suple. Flick și soția sa au planuri mari de viitor: ”Am programat prima vacanță în trei”

In articol:

Denisa Filcea și Flick trăiesc cea mai frumoasă perioadă a vieții de cuplu. Pe 1 aprilie, șatena își afișa cu mândrie burtica de graviduță, iar acum, cu doar câteva luni înainte să nască, multi timp ținând vestea secretă, fosta „Miss Planet” spune cum a reușit să se mențină într-o formă de zile mari.

Soția fostului om de radio mărturisește că traversează perioada de graviditate foarte bine, fără stări de rău și cu mult optimism la purtător.

Denisa Filcea, însărcinată fiind, are o siluetă de invidiat

Iar pe lângă voința de a face orice, deși este însărcinată, și nerăbdarea de a-și cunoaște bebelușul, Denisa Filcea spune că nu pune în practică o vorbă din popor. Așa a reușit să nu ia foarte mult în greutate și să nu se lase schimbată de cele nouă luni.

Viitoarea mămică, deși menționează că nu s-a cântărit de când este însărcinată, subliniază că mănâncă absolut orice, ca și înainte de această perioadă, doar că nu o face cât pentru doi.

Ba mai mult decât atât, spune soția ”Domnului Rimă”, de când este cu burtica de femeie gravidă la purtător a mai și tăiat din numărul meselor pe care le avea într-o zi.

”Sincer, nu m-am cântărit, dar sunt foarte fericită de modul în care arăt. Pentru mine acest aspect este foarte important și mi-am dorit foarte mult să arăt în continuare așa cum m-a cunoscut soțul meu. Sunt aceeași femeie, plus o burtică, unde acum locuiește copilul nostru. Nu este un regim special, ca produse și preparate alimentare mănânc aceleași lucruri pe care le-am mâncat și înainte de sarcină, medicul meu nu mi-a pus restricții. Însă nu am mers pe metoda tradițională „mănânc cât pentru doi, din contră, am redus cantitatea și am eliminat o masă. Adică am avut mereu grijă să mă hrănesc sănătos, dar în același timp să îmi păstrez silueta”, a declarant Denisa Filcea, notează Viva.

Cât despre perioada imediat următoare, cei doi amorezi spun că abia o așteaptă, mai ales că au deja planuri mari. Fiind un cuplu activ, înainte, dar și-n timpul sarcinii, Flick și soția sa aleg să trăiască așa și în continuare, chiar dacă vor avea un copil de îngrijit.

”Suntem un cuplu activ, căruia îi place să călătorească, și cu siguranță nu vom renunța la asta nici acum, nici după naștere. Mai avem programate câteva călătorii în perioada următoare și deja am programat și prima vacanță în trei”, au declarant cei doi.