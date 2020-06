In articol:

Denisa a oferit, în urmă cu puține momente, un rezumat video al relației cu Iancu, finalist la Survivor și fost concurent la Puterea Dragostei.

Denisa a admis că sentimentele față de Iancu sunt încă vii, iar lacrimile tinerei sunt martore ale unei iubiri sincere.

De ce s-au despărțit Denisa și Iancu

„Bună, am să fac un video scurt ca să nu vă țin prea mult și să pun capăt speculațiilor dacă mai suntem sau nu împreună. Ei bine, nu mai suntem împreună, ne-am separat pe 31, imediat după finală. (n.red. moment în care a izbucnit în plans și a preferat să își pună ochelari de soare ca să acopere urmele despărțirii de Iancu)

O sută de mii de mesaje de la voi și am spus că dacă o să fie să ne despărțim, nu o să vă ascund. O să vă spun. ei bine, relația noastră s-a terminat după data de 31, după finala Survivor. Până acum nu am spus nimic pentru că încă vorbeam, nu puteam să terminăm relația imediat. Nu îmi găsesc cuvintele, îmi e greu să fac acest videoclip. E pentru binele amândurora această despărțire, distanța a fost principala cauză a despărțirii.... Îmi tremură vocea.

Da, deci....nu vreau să fac pe victima. Decizia a fost luată de amândoi. Nu știu dacă diferența de vârstă a contat, poate și ea. Faptul că el a fost plecat foarte mult și nu ne-am închegat relația. O să ne fie mai bine de acum, pe drumuri separate”

Ceartă în ziua finalei Survivor

După o pauză în care a încercat să se regăsească, Denisa și-a adus aminte cum a început povestea de iubire. „Cum a început tot.....Nu știu ce am, nu îmi găsesc cuvintele. Nu sufăr deloc, stați liniștiți. Doar că îmi este greu să vorbesc despre asta. Așa....mi-am pus și ochelarii. Așa este normal, orice relație se termină, nu ține pentru totdeauna. Și a noastră era normal să se întâmple. El a ieșit în data de 12 din Survivor. Pe 13 avea avion să vină în România. Eram bucuroși să ne vedem, el mi-a spus că de abia așteaptă să vină.

Mi-am luat bilete de avion, dar nu știam cum o să fie cu această carantină, mai ales că eu veneam dintr-o zonă de cod roșu și oricum pe 2 (n.red. iunie) trebuia să fiu înapoi aici, în Anglia. Dumnezeu ne-a ajutat și pe 16 m-am dus la el. El mi-a zis că vrea să vin, să fiu lângă el. Am stat două săptămâni în carantină, a fost super ok, nu am ce să îi reproșez, am fost amândoi în carantină. Pe 31 am avut o mare mică ceartă și el a zis că mai bine ne despărțim. A zis că are o mulțime de oportunități și nu se mai regăsește. Sentimentele au existat, nu putem să le rupem din prima. Am zis să ne despărțim, să rămânem prieteni, e mai bine să nu ne încurcăm. Eu îl înțeleg pe el, dar eu merit mai mult, nu să fiu pusă pe locul doi. Dat fiind acest lucru, singurul lucru care ne rămâne e să ne separăm”, a concluzionat Denisa.

„Vă rog să nu îi mai dați hate, m-a respectat, nu m-a înșelat pe timpul relației. Nu a fost nicio intrigă, nu a fost nimic. Ne-am dat seama că mai bine suntem prieteni”