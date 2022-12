Denisa Nechifor, pregătită să devină din nou mamă, dar doar cu o condiție. Ce lecție a învățat după ce a ajuns să-și crească singură fiica

In articol:

Denisa Nechifor s-a iubit o vreme cu Adrian Cristea, iar din relația lor a rezultat Rania, fata pe care blonda a crescut-o singură.

Cei doi foști au rămas în relații bune doar de dragul fiicei lor, fiecare pornind pe un alt drum.

Însă, de când i-a spus „adio” Briliantului, Denisa Nechifor nu a mai fost zărită la brațul niciunui mascul.

Denisa Nechifor, pregătită să devină din nou mamă, dar doar cu o condiție

Denisa Nechifor nu mai vrea să crească singură un alt copil

Chiar și așa, vedeta spune că și-ar mai dori să aducă pe lume un copil. Însă, marea sa dorință vine la pachet și cu o condiție, la care a ajuns după ce un copil, adică fiica sa, a crescut cu doi părințiți despărțiți.

Denisa Nechifor spune că s-ar vedea mamă iar, doar dacă ar fi sigură că ar crește un copil în alte condiții, adică cu un bărbat alături, într-o familie unită.

Și asta pentru că nu mai poate să o ia singură de la zero, dar și pentru că realizează cât de mult suferă un copil atunci

când părinții ajung în prag de divorț.

Tocmai de aceea, învățând din propria experiență, fosta lui Cristea îi îndeamnă pe toți cei care au copii să nu apeleze la despărțire, ca fiind cea mai ușoară cale a rezolvării problemelor dintre ei, dacă au copii, pentru că cei mici vor fi foarte afectați.

”Un copil aș mai face, cel puțin în unele momente (n.r. râde). Mai am timp, abia am 38 de ani. Dar, dacă o să fac un alt copil, îl voi face în alte condiții, nu în aceleași 100%. Nu aș mai face un copil să-l cresc singură, nu mai am putere. În primul rând pentru că acel copil suferă, apoi urmăm noi și complicațiile financiare. Ai o viață în mâini și nu vrem să ajungă cum sunt alții, efectiv neglijați și de care nu se ocupă cineva cum trebuie, adică mama și tata. De aceea sfătuiesc pe toată lumea, mai ales când mă uit în jurul meu și văd că toți divorțează, să lase lucrurile să curgă natural. Este greu, intervin orgolii, dar ideal este să nu implice copiii. Aici e o problemă, pentru că ei suferă foarte tare”, a dezvăluit Denisa Nechifor, conform Fanatik.

Și tocmai pentru că se gândește la fiica sa, Denisa Nechifor mărturisește că de ani buni nu a mai avut o relație serioasă.

Cauzele fiind că Rania ar fi cam geloasă în ceea ce o privește, dar și pentru că s-a axat foarte mult pe cariera sa.

Dar, recunoaște că la momentul actual există cineva în viața ei, fără, însă, a da prea multe detalii despre acest fapt.

Astfel, Denisa Nechifor a lăsat doar să se înțeleagă că își împarte viața cu un mascul, dar nu în mod oficial și nici foarte des, căci distanța, el nefiind român, și responsabilitățile pe care fiecare le are îi despart.

”Nu am avut relații serioase, de ani de zile. Asta pentru că m-am axat foarte mult pe Rania și pe ce am de muncit. M-am mai întâlnit cu bărbați, dar am devenit un pic rece și am considerat că fiica mea, care este și un pic cam geloasă, primează Există cineva, dar, din păcate nu avem timp. Este o persoană cu care interacționez, nu este român. Distanța este o problemă pentru noi și alte lucruri importante. Niciunul nu poate renunța”, a mai spus fosta lui Adrian Cristea.