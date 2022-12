Denise Rifai, educație strictă din partea tatălui său iordanian: „Nu aveam voie să am un iubit. M-am simţit atât de umilită când...”

In articol:

Denise Rifai este una dintre cele mai cunoscute și apreciate prezentatoare TV.

Denise Rifai, despre educația primită de la părinți

Vedeta s-a făcut imediat plăcută de public, datorită talentului și carismei de care a dat dovadă. Aceasta a povestit despre restricțiile pe care i le-a impus tatăl său, dar și care este acum relația cu părinții ei.

Mama prezentatoarei TV este româncă, iar tatăl acesteia este iordanian. Astfel, Denise Rifai a beneficiat de o educație mixtă, provenită din două culturi diferite. Vedeta povestește că mama ei a fost cea care i-a oferit libertate, compensându-l pe tatăl ei, care a fost strict și autoritar față de ea.

„ Cu tata am lucrat şi lucrez foarte mult să înţeleagă că eu funcţionez cu multă libertate. Dacă îmi dă libertate, o să mă întorc înmiit cu tot ceea ce el îşi doreşte de la mine. Tatălui meu i-a fost frică să nu mă pierd în vreun anturaj, să nu îl fac de râs. El îşi dorea să mă vadă la o casă a mea, cu un soţ, protejată cumva de lume, dar asta însemna să rămân în colivie în continuare. Eu vreau să fac ce doresc, în fiecare zi.”, a explicat Denise Rifai, pentru Revista VIVA!.

Denise Rifai, despre restricțiile pe care i le-a impus tatăl ei, în copilărie [Sursa foto: Instagram]

Care sunt calitățile, dar și defectele pe care Denise Rifai le-a moștenit de la părinți?

Denise Rifai este o femeie pură și generoasă, calități moștenite de la mama sa, iar de la tatăl său aceasta spune că a moștenit puterea, curajul, lupta pentru adevăr și puterea de a nu face compromis.

„ În ceea ce priveşte defectele, am moştenit de la mama anumite angoase, care sunt ale ei… dar care mă influenţează. De la tata am moştenit un aer autoritar, care pe mulţi îi deranjează, dar încerc să mai domolesc lucrul acesta. Şi lipsa de răbdare, pentru că de mică am fost în luptă. Acesta e un capitol la care lucrez. Aceşti doi oameni au scos din mine un om de calitate, un om bun pe care ei se pot baza. Un om care realmente este cine spune că este, care caută şi luptă pentru adevăr şi dreptate.”, a mai adăugat prezentatoarea TV.

Denise Rifai și-a înfruntat tatăl pentru libertate

În adolescență, Denise Rifai a fost poreclită „Șeherezada” deoarece îi spunea tatălui său tot felul de povești pentru a-și câștiga libertatea. Aceasta și-a amintit o întâmplare din vremea liceului, când vorbea la telefon cu un coleg de clasă, care o iubea foarte mult, însă tatăl vedetei i-a luat telefonul de la ureche, întrucât acesta nu accepta ca fiica lui să vorbească cu niciun băiat.

„ Revenind la întâmplarea cu acel coleg, tata mi-a luat atunci telefonul de la ureche, vorbeam cu acest băiat care mă iubea foarte mult, dar era doar colegul meu. M-am simţit atât de umilită când mi-a luat telefonul! Nu am acceptat să se apropie de libertatea mea, de oamenii din viaţa mea. De atunci am ştiut că vreau să fiu liberă. Nu aveam voie să am un iubit, tatăl meu îmi spunea că dacă un bărbat vrea să vadă răsăritul cu o femeie trebuie să o ia de nevastă. Tata iubeşte poezia şi vorbeşte adesea în metafore.”, a povestit vedeta.

Cu toate că în adolescență, tatăl vedetei a fost rigid și autoritar cu ea, Denise Rifai nu s-a oprit nicio secundă din a nu-l mai iubi. În prezent, cei doi au în continuare o relație foarte bună, iar prezentatoarea TV este recunoscătoare că își are părinții aproape.

„ Acum avem o relaţie bună, ne sfătuim reciproc, învăţ şi apreciez fiecare cuvânt de la el, încerc să «fur cât mai mult», pentru că tata, cu bune şi rele, este un om care a trecut prin viaţă şi are multă esenţă. Asta ar trebui să înţelegem toţi despre părinţii noştri, că au încă o dată viaţa noastră. Eu îl preţuiesc mult pe tata, îl respect mult şi îl vreau lângă mine.”, a mai mărturisit Denise Rifai.

