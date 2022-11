Denise Rifai și-a dat jos de pe deget inelul de la Dan Bittman! Face loc pentru cel de logodnă? Prezentatoarea TV dezvăluie tot: "Cred în destin" | EXCLUSIV

In articol:

“40 de întrebări cu Denise Rifai” a obţinut, pentru al doilea an consecutiv, premiul pentru “Cea mai bun emisiune de interviuri-portret”. Imediat după gală, frumoasa prezentatoare a stat de vorbă cu WOWbiz și a făcut dezvăluiri picante atât din culisele emisiunii, cât și din viața personală.

Denise Rifai, impresionată de inelul primit de la Dan Bittman

Atunci când a fost invitat la 40 de întrebări cu Denise Rifai, Dan Bittman a luat-o prin surprindere pe moderatoarea emisiunii cu un gest neașteptat. În speranța că va scăpa de întrebările incomode, i-a oferit acesteia cadou un inel superb. Prin declarațiile ei, Denise menționa că poartă cu drag inelul și încearcă să nu îl dea jos de pe deget. Așa a venit vorba despre Dan Bittman, iar frumoasa prezentatoare și-a spus părerea sinceră despre el.

"Dan Bittman este un invitat la care eu țin foarte mult. Un om fain. Da, mai am inelul de la el și îl port cu drag. În seara asta nu îl am, dar e o întâmplare. De regulă îl port, este finuț, foarte frumos și cu ocazia asta îi mulțumesc. El a făcut un gest fain atunci, a ales să vină în emisiune cu ceva nou, să își negocieze întrebările. Na, că nu a scăpat de întrebările mele roșii. Noi chiar am făcut o emisiune faină. Mi-ar plăcea să mai vedem un 40 de întrebări doi ani mai târziu, pentru că e un tip mișto, cu un public frumos. E o legendă pentru spațiul public românesc. Eu îl respect foarte mult și îmi e foarte drag." , a declarat Denise Rifai.

Denise Rifai așteaptă inelul de logodnă?

Citeste si: “E adevărat, o să aveți un nepoțel sau o nepoțică!” Theo Rose a recunoscut oficial în mediul online că este însărcinată- kfetele.ro

Citeste si: Una dintre surorile implicate în incidentul cu părintele Calistrat, filmată când hărțuiește un alt călugăr. Ea este cea care a provocat scandalul – FOTO, VIDEO- bzi.ro

În seara evenimentului, Denise Rifai nu purta inelul de la artist, așa că ne-am gândit imediat. Oare vrea să lase locul liber pentru unul de logodnă? Vedeta ne-a răspuns fără ezitare despre ce se întâmplă în prezent în viața ei amoroasă.

"Nu am primit încă acel inel. O să vedem. În viața asta trebuie să fim relaxați și nu în așteptarea a ceva. Câteodată se întâmplă, câteodată nu, depinde cum e scris. Eu cred în destin și cred că fiecare are o viață diferită cumva. Eu sunt foarte bine așa. Îmi place să merg pe firul sorții, să vedem ce o fi și cum te va surprinde ea.", ne-a mărturisit Denise Rifai.

Câte inimi a frânt Denise Rifai?

Denise Rifai este cunoscută drept femeia cu privire hipnotică, așa cum chiar ea spune. WOWbiz a fost curios să afle pe ce parte a baricadei se află frumoasa moderatoare: cea care frânge inimi sau cea a cărei inimă a fost frântă. Denise Rifai a replicat imediat.

"Nu știu, că nu sunt contabil. Sunt economist, contabil nu. Să știi că nu cred că le e frică bărbaților de mine. Dacă facem o analiză apropo de cine vine la 40 de întrebări, în primul rând sunt domni, așa că publicul meu este unul și masculin sau în egală măsură cu cel al doamnelor.", a spus Denise Rifai, în interviul exclusiv, de pe canalul de YouTube WOWnews.

Ai un pont WOW? Dacă deții mai multe informații despre acest subiect ne poți scrie la adresa [email protected]!