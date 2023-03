Deniz Brizo, dezvăluiri dureroase despre bebelușul care i-a murit: ”Mi-au pus copilul într-o cutie în baie” | EXCLUSIV

In articol:

Deniz Brizo a vorbit, într-un interviu exclusiv, despre experiența neplăcută de care a avut parte într-o emisiune televizată, despre comentariile răutăcioase ale lui Mihai Bendeac, despre copilăria ei, dar și despre traumele pe care le-a trăit.

Cum și-a pierdut Deniz Brizo copilul?

Artista a povestit cum era mereu agresată atât verbal, cât și fizic de tatăl ei, pe motivul că nu este fiica lui. Deniz Brizo și-a povestit viața, și a început să plângă când a ajuns la momentul în care i-a murit copilul pe care l-a născut când avea doar 14 ani.

Deniz Brizo are o poveste de viață cutremurătoare. Părinții nu i-au oferit afecțiune, iar la 14 ani a rămas însărcinată, pierzând ulterior copilul. A povestit totul cu ochii în lacrimi.

"Am poftit la o prăjitură, nu mi-a dat și a doua zi am pierdut sarcina. Născusem un băiețel, era foarte prematur, nu eram nici măcar în 7 luni. M-a luat răul, mi s-a spus că o să nasc, m-am panicat, am plecat singură într-o ambulanță cu o femeie pe care nu o cunoșteam, era și ea bolnavă. Îmi era atât de rușine să zic că mi-e rău, țineam așa în mine. A început să se comporte cu mine foarte urât, că de ce sunt însărcinată, de ce am venit să îi deranjez, că ce mi-a trebuit mie copil. Foarte multe critici, prea multe. Știam că băiatul meu nu o să trăiască. Eu imediat cum am născut, am cerut să mi-l dea. Am spus Tatăl nostru și i-am pus numele Mario. Mi-au pus copilul într-o cutie în baie, ca să se stingă mai repede. Imaginea asta nu poți să o uiți, cu toate că aveam 15 ani.", a declarat Deniz Brizo.

Deniz Brizo, încă marcată de moartea bebelușului ei

Și acum, după 18 ani, Deniz Brizo nu poate uita acel moment, care a marcat-o. Era doar un copil și soarta a pus-o mult prea mult la încercare.

"Anul ăsta se fac 18 ani și eu încă nu l-am uitat. Este ok să plângi, să suferi, pentru că asta dovedește că ai cel mai prețios lucru și aceea este inima. Dacă nu ești așa, înseamnă că ești un om sărac. Faptul că eu plâng după atâția ani mă face să mă simt cea mai bogată, pentru că am ceva în interior, care nu toată lumea are.", a mărturisit Deniz Brizo, la WOWnews.

