Derapaj incredibil al unui fotomodel celebru: ”Toată viața mi-au plăcut c***le deștepte”

In articol:

Mai exact, deranjată probabil în vreo poveste de amor în care și-ar fi băgat ”coada” vreo altă femeie, Rose a izbucnit și a dat o serie de declarații incredibile la adresa domnișoarelor pe care le vede drept fete ”de consum”.

”Toată viața mea mi-au plăcut c***le deștepte, le-am adorat nu pentru că își vând nurii la kilogram, ci pentru că sunt atât de lep$e încât își găsesc câte un pacient, doi sau trei și își trăiesc viață la maximum... În România, c***le sunt mai respectate decât orice femeie de casă care muncește și, ferească Dumnezeu, să cred că au ceva în plus sau să încurajez derapaje.

Adhiambo Rose e un adevarat magnet pentru scandaluri

Mie îmi plac c***le că îmi plac, măcar astea sunt pe față, își asumă, le vezi în fotografii singure că să aibă portofoliul complet, de la mâncare la locațiile în care merg.... sunt asumate. Cuvântul c*** are o paleta largă de înțelesuri, de la prostituție fizică până la cea morală, dar va jur că aia morală e mai gravă decât orice altă formă de prostituție.

Că să trăiești în țara asta trebuie să te prostituezi moral că să ai o viață, eu n-am făcut asta, am fost pe sabia mea și mi s-a rupt de lume, că vorba lumii nu o îngropa nici pământul. Va jur că aș interzice orice formă de exprimare, TV, Facebook și alte rețele de socializare deoarece nu vezi decât moarte, probleme, imbecili care sunt puși special să nenorocesc oameni. Voi va dați seama cine conduce țară asta, că e condusă de fătălăi și vagaboante?(...) Mă uit la toate c***le astea care acum 20 de ani erau fără pantofi în picioare, erau îmbrăcați că la țară și azi fac arogante...” , a spus Rose, modelul având, la modul evident, ceva de împărțit cu anumite domnișoare pe care le-a întâlnit în ultima vreme.

Rose, magnet pentru scandaluri mondene

Adhiambo Rose, cunoscută şi ca "mulatra lui Mazăre" a fost implicată de-a lungul timpului în mai multe scandaluri. În vara anului 2016, toată lumea showbiz-lui mioritic a rămas şocată atunci când „mulatra lui Mazăre” şi-a acuzat fostul logodnic că a bătut-o cu bestialitate. "Am fost împinsă într-un geam destul de rău. Am avut cioburi în picior. Am sângerat. Trebuie să merg să îmi scot cioburile din picior. Aveam sânge peste tot. Eram foarte speriată, tremuram. Nu mai ţin minte nimic. S-a enervat că l-am dat în judecată", a declarat Rose, imediat după terifiantul eveniment.

Adhiambo Rose a defilat pentru creatori cunoscuti de la noi

Apoi, tot Rose a șocat pe toată lumea când a anunțat că este însărcinată, dar că nu știe care dintre iubitiții ei din acea vreme este tatăl. Și, chiar dacă, încă, nu a spus public cine este părintele biologic al fetiței, Rose pare că, totuși, a făcut tot ce i-a stat în putință pentru a-și crește singură copilul care, deja, are patru ani.