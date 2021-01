Descoperirea care-ți dă fiori. O femeie a găsit trei câini spânzurați într-un sat din Bihor

In articol:

Descoperirea macabră, care-ți dă fiori, dintr-un sat din Bihor. O femeie a găsit trei câini spânzurați cu o cruzime de nedescris, iar un alt animal grav rănit. Iubitoare de animale, femeia încearcă să le ajute pe toate care au fost abandonate și lăsate pe drumuri.

Citeste si:Un fost șofer român de TIR, mort de frig în Italia. Sute de persoane s-au rugat pentru el în piața din Genova

Salvatoarea trece periodic pe la marginea satului Berechiu, acolo unde există o groapă în care lumea aruncă gunoaie. Femeia s-a speriat teribil, atunci când a văzut scenele macabre, greu de descirs.

„Este o groapă betonată şi acolo aruncă oamenii din satele din împrejurimi câinii nedoriţi şi mizeria. Am mers către groapă ca să verific iar şi am găsit trei câini spânzuraţi şi unul viu. Pe cel viu l-am scos, are probleme grave, iar restul căţeilor n-am putut salva, erau morţi”,a spus Antonia Kertesz.

Descoperirea care-ți dă fiori

Ce spun localnicii

Oamenii care locuiesc în zonă știu că acolo își găsesc sfârșitul multe animale.

Citeste si: Ucide 99,99% din virusuri și bacterii. Invenția poate opri molimele? - evz.ro

Citeste si: Studenta găsită moartă în Iași avea în buzunar un bon fiscal de la Dedeman. Ea a cumpărat colierele care au ucis-o EXCLUSIV - bzi.ro

Cioban: „Pe mulți îi văd cu mașina, cum aici e curbă. Știi ce fac? Deschid mașina și îi aruncă jos”.

Reporter: „Când vin să îi arunce?”

Cioban: „Noaptea, când nu îi vede nimeni”.

Localnic: „Mai înspre capătul satului, sunt mulţi care nu-i interesează de câini, de una, de alta, ajung şi câini vagabonzi şi, după aia, îl prinde omul în curte la el, îl omoară şi îl arunca acolo, vai şi-amar. Iresponsabilitate”.

Descoperirea care-ți dă fiori.

Femeia care a făcut descoperirea înfricoșătoare spune că acolo sunt numai animale moarte.

„Deci avem legi în România, dar legile trebuie aplicate. Dacă se dă un exemplu, dacă primeşte cineva închisoare - chiar şi dacă pe o lună, două, trei - deja restul s-ar gândi de două ori să facă sau să nu facă o asemenea cruzime”,a declarat Antonia Kertesz.

Citeste si:Raed Arafat s-a vaccinat împotriva coronavirusului, în fața tuturor românilor: ”E un gest de normalitate”

Oamenii legii au fost sesizaţi cu privire la acest caz şi au început cercetările. Vinovaţii riscă dosar penal, dacă vor fi identificați.

sursa - Știrile ProTV