Descoperirea cutremurătoare făcută de medicii legiști, după ce au examinat trupul neînsuflețit al Alinei! Nu au găsit altă explicație decât asta! Cum ar fi murit, de fapt, tânăra găsită sub o bancă din Mangalia?!

În urmă cu câteva zile, o crimă care a avut loc în Mangalia avea să cutremure o țară întreagă. Alina avea doar 18 ani și muncea pe litoral împreună cu prietena ei cea mai bună, Loredana.

Noi detalii în cazul crimei din Mangalia

Cele două tinere ar fi avut o dispută din cauza unui bărbat, motiv pentru care amica victimei a răbufnit, moment în care a bătut-o cu bestialitate până când a ucis-o. Acum, după ce medicii legiști au examinat trupul neînsuflețit al fetei, au ieșit la iveală noi detalii.

Crima din Mangalia, care a avut loc acum câteva zile, avea să devină mai complicată decât se părea deja. Cele două prietene s-ar fi certat din cauza unui băiat, lucru care a dus la teribila faptă. Potrivit unor surse, victima își înșelase iubitul, iar agresoarea trebuia să o acopere, lucru care a iscat o ceartă, s-au lovit reciproc, iar mai apoi Loredana a ucis-o pe prietena ei. După asta, ar fi băgat-o într-un geamantan, a dus-o în parc cu un taxi, apoi a pus-o sub o bancă, unde a fost găsită a doua zi dimineață de un pescar.

În urma necropsiei, a fost stabilită și cauza morții fetei de doar 18 ani: răni profunde la nivelul gâtului cu un obiect tăietor. Toate probele indică că Alina nu a fost ucisă în parc, ci înainte. În zonă nu sunt urme de sânge, iar camerele de supraveghere din parc au detectat mișcare în timpul nopții și au surprins siluetele a două persoane care păreau să poarte cagule și hanorace, potrivit Antena 3 CNN .

Se pare că anchetatorii au făcut mai multe descoperiri despre cele două tinere, iar acum se vorbește despre un complice al agresoarei. Potrivit Observator, medicii legiști sunt de părere că Loredana nu ar fi comis singură crima, pentru că nu ar fi avut suficientă forță să o lovească atât de precis pe Alina.

Tânăra care și-a ucis cea mai bună prietenă se află în arest, iar de acolo i-a transmis mamei sale că regretă enorm fapta sa.

Taximetristul, complice indirect în crima din Mangalia

În timp ce Loredana voia să scape de trupul prietenei ei, pe care l-a înghesuit într-o valiză, a luat un taxi pentru a ajunge la destinația ei. Se pare că a mers în mai multe locuri, prima dată la gară, apoi la un bancomat, iar apoi în parcul unde a abandonat valiza. Taximetristul care a condus-o și care a cărat un cadavru în portbagaj este acum în stare de șoc și vrea să renunțe la meseria lui.

„ Îi mulţumesc lui Dumnezeu că nu m-a omorât şi pe mine. O să renunţ şi la taximetrie. Am tras într-o parte şi l-am dat jos. Când am vrut să o ajut, îi zic: Ce ai în valiza asta? Mi-a zis că are nişte haine şi nişte rechizite!”, a declarat taximetristul, potrivit Observatornews.ro .