Despărțire bombă în showbiz! Oana Roman și Marius Elisei și-au spus adio

Oana Roman și Marius Elisei s-au îndespărțit, cu doar câteva zile înainte de Crăciun. Vestea a fost dată chiar de fosta prezentatoare tv, pe pagina ei de Instagram. Cei doi au renunțat la afacerea pe care o aveau împreună, care a rămas pe numele lui Marius Elisei. Vedeta a oferit mai multe explicații pe rețelele de socializare.

In articol:

„Eu nu am avut niciodată o implicare în actele societății care era în spatele acestui proiect, am mers pe încredere. Am muncit din prima zi, a fost pe profit din prima săptămână datorită vouă… Nu a fost îndeajuns. Eu am considerat că e un proiect comun de familie, se pare că am fost singura care am gândit așa. Nu s-a mai putut altfel. Am hotărât să închei, firma, site-ul a rămas pe numele soțului meu. Nu am avut niciun câștig de pe urma acestui proiect. El va continua nu știu sub ce formă, dar nu mai am nicio legătură cu acest proiect. Absolut orice colaborare s-a încheiat”, a declarat Oana Roman.

Citeste si: Ultimele ore ale lui Ceaușescu. A existat o conștiință revoluționară în România anului '89 - evz.ro

Citeste si: Record de decese în Germania în prima zi de lockdown. Angela Merkel insistă asupra respectării regulilor - bzi.ro

Oana Roman, prima apariție după despărțirea de Marius Elisei [Sursa foto: Instagram]

Oana Roman, în lacrimi pe rețelele de socializare: „E cea mai bună decizie și cea mai corectă”

Oana Roman a vorbit, cu lacrimi în ochi, despre perioada dificlă în care trece. Ea susține că despărțirea de Marius Elisei, atât din punct de vedere profesional, cât și personal, este cea mai bună decizie. (Citeste si: Oana Roman trece prin momente cumplite! Mama ei a fost transportată de urgență la spital: "Ea suferă de foarte multe afecțiuni...")

„Practic nu am avut de ales. Nu a fost decizia mea, nu a fost dorința mea. Eu am făcut tot ce am putut, ce am demonstrat că pot, am făcut-o pentru noi ca familie, n-a fost de ajuns. Am înțeles că nu se mai poate merge mai departe și o să-mi văd de drumul meu, atât din punct de vedere al vieții profesionale cât și personale. Cred că e cea mai bună decizie și cea mai corectă. Eu trebuie să mă concentrez să-mi văd de acest copil minunat pe care îl am și să-mi văd de viața mea”, a adăugat vedeta, cu lacrimi în ochi.