„Despărțirea de copil nu e ușoară” Andreea Marin nu-și poate ascunde durerea. Violeta a luat deja decizia de a pleca și a pus-o în fața faptului împlinit

Din mariajul pe care l-a avut cu Ștefan Bănică Jr., Andreea Marin are acum o fiică ce a ajuns la vârsta adolescenței, de care este tare mândră și pentru care-și dorește tot binele din lume.

Violeta le seamănă leit părinților, doar că spre deosebire de ei, la capitolul carieră, ea nu vrea să ajungă în atenția opiniei publice.

Violeta vrea să se mute în America

Tânăra este încă la liceu, dar deja știe ce meserie vrea să urmeze și în ce domeniu își dorește să se facă remarcată la nivel înalt.

Mai precis, fiica lui Ștefan Bănică Jr. își dorește să studieze dreptul, dar nu oriunde, ci peste mări și țări, decizie care o afectează profund pe mama sa.

Pentru a ajunge în America, acolo unde vrea să devină studentă, la una dintre cele mai prestigioase instituții din lume, Violeta s-a pus deja cu burta pe carte pentru a-și asigura un loc. Lucru care, deși o bucură enorm pe fosta prezentatoare TV, în același timp, îi provoacă și o mare suferință.

Andreea Marin recunoaște că îi este greu să se despartă de fiica sa, dar se gândește la viitorul ei și atunci capătă putere să îi dea aripi, deși jumătate din ea râde, iar cealaltă plânge.

Putere pe care Violeta deja o are, căci, deși mai are doi ani de liceu, deja este foarte dornică în a-și urma visul și, chiar dacă mai are timp să se răzgândească, așa cum îi tot spune mama sa, este sigură că nu o va face.

Tânăra este hotărâtă să studieze dreptul și nici nu vrea să se uite puțin și la istoria mamei sale care, deși a studiat informatica, a ajuns un om al comunicării libere în spațiul public.

„Nu e ușor. Cred că orice părinte își poate închipui că despărțirea de copil, din orice motiv ar fi, nu e ușoară, dar te gândești la viitorul lui, așa că înțelegi.(...) Tinerii din ziua de astăzi sunt foarte puternici, noi suntem mai emotivi, nouă ne este mai greu, dar ei își deschid larg aripile și abia așteaptă”, a explicat Andreea Marin într-un interviu pentru emisiunea „Teo Show”.