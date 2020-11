Detalii de la audieri. Ce a mărturisit Cristina Joia după ce a fost desfigurată în bătaie

Cristina Joia [Sursa foto: gds.ro]

Polițiștii au identificat agresoarea cu ajutorul imaginilor de pe camerele de supraveghere. Femeia este cercetată pentru infracțiunea de lovire și alte violențe. Pentru ca oamenii legii să continue demersurile, ei au așteptat ca vedeta să iasă din unitatea spitalicească pentru a depune plângere împotriva agresoarei.

În plus, o probă importantă o constituie raportul preliminar al Institutului de Medicină Legală cu privire la consecințele incidentului. Cristina Joia a declarat că în momentul atacului, oamenii din jur se uitau și nimeni nu suna la poliție sau SMURD

Agresoarea i-a spart nasu vedetei

„M-am îndreptat către magazin şi o văd pe această femeie care iese din magazin şi se îndreaptă către maşină şi am întrebat-o dacă e maşina ei şi mi-a răspuns într-un limbaj foarte vulgar, pe care nu-l pot reproduce, că ce mă interesează pe mine. Am intrat în magazin şi am lăsat-o înjurând. M-am apucat să fac cumpărături, puneam banane, eram cu spatele şi când m-am întors m-am trezit cu un pumn în faţă […] A fost incredibil de puternică, pe moment nu mi-am dat seama că avea ceva ascuţit aici şi am căzut. Mi-a ţâşnit foarte mult sânge, oamenii din jur se uitau, nimeni nu suna la poliție sau SMURD, ea a fugit. Mi-era foarte rău deja“, a povestit vedeta.

Reamintim că Cristina Joia a trecut prin clipe de coșmar zilele acestea. Vedeta de la ”Visuri la cheie” a fost agresată fizic de o femeie, iar acesta din urmă i-a spart nasul în incinta unui supermarket din Capitală. Cristina Joia i-ar fi spus femeii respective că a parcat mașina pe trecerea de pietoni, blocând astfel intrarea în magazin. Ulterior, agresoarea a urmărit-o și a lovit-o puternic cu pumnul în nas.

