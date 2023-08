Detalii de ultim moment despre Valentin Sanfira, după ce a ajuns într-un scaun cu rotile! Vestea a fost dată chiar de către soția lui, Codruța

In articol:

Valentin Sanfira a trecut prin clipe cumplite în Italia! Interpretul de folclor a suferit un accident serios atunci când se afla în vacanță, fiind operat de urgență la picior, chiar într-o unitate spitalicească de peste hotare.

Din fericire, acum cântărețul este bine și a ajuns acasă, la reședința sa din Ilfov, însă procesul de recuperare abia începe, fiind nevoie de timp pentru a se însănătoși complet. Recent, cu noi detalii despre starea sa de sănătate a venit și partenera lui de viață, Codruța Filip, care a dezvăluit cum se mai simte soțul ei.

Codruța Filip, despre starea de sănătate a soțului ei

Codruța Filip este foarte activă pe rețelele de socializare, acolo unde împărtășește cu fanii ei aproape tot ceea ce se întâmplă în viața sa, atât momentele bune, cât și cele mai puțin plăcute. Așa s-a întâmplat și de curând, asta pentru că imediat după ce a ajuns în țară alături de soțul ei, Valentin, care a suferit un accident în vacanța din Italia, tânăra a transmis noi detalii despre starea partenerului.

Artista spune că soțul ei este bine și, mai mult de cât atât, este și foarte puternic, motiv pentru care șansele să revină rapid pe scenă sunt foarte mari.

”Suntem bine! Frumosul meu este cel mai puternic om pe care îl cunosc! Curând se va întâlni cu voi la spectacole și evenimente! Te iubesc enorm! Împreună trecem peste TOATE!”, a scris Codruța Filip pe Instagram.

Anunțul pe care l-a făcut Valentin Sanfira, despre starea de sănătate

În urmă cu câteva zile au apărut zvonuri potrivit cărora, Valentin Sanfira ar fi suferit un accident în Italia, motiv pentru care a ajuns la spital, suferind o intervenție chirurgicală la picior. Ei bine, nu a durat mult până când artistul a confirmat zvonurile apărute în spațiu public, precizând că, într-adevăr, totul este real.

Citește și: Codruța Sanfira, la aproape un an de la nuntă, din nou în rochie de mireasă. Motivul din spatele apariției neașteptate a vedetei: „Asta a fost ideea”

„Dragii mei, vă las această postare din respect și prețuire, dar mai ales pentru a nu fi dezinformați cu privire la starea mea de sănătate. Săptămâna trecută am avut un accident aici, în Italia. În decursul acestor zile, am fost internat în spital. Din păcate, a fost nevoie de o operație la picior, însă, slavă Domnului, totul a decurs cum trebuie și starea mea de sănătate este bună. După ce voi ajunge acasă, va urma o perioadă de recuperare, astfel încât nu voi putea fi prezent la evenimentele și spectacolele viitoare. Am fost norocos să am parte de medici foarte buni și competenți. Le mulțumesc pentru tot! Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru toată grija pe care mi-ați purtat-o și promit să îmi revin cât mai repede pentru a mă putea întâlni cu publicul meu frumos. Multă sănătate tuturor! Este cea mai de preț!”, a scris cântărețul la postarea pe care a făcut-o atunci pe Facebook.

