Detalii de ultimă oră despre certificatul verde! Nelu Tătaru a făcut anunțul

Nelu Tătaru a făcut declarații în urma ședinței Comisiei de Sănătate din Camera Deputaților de marți, 16 noiembrie 2021. Președintele Comisiei a anunțat că au fost aprobate testările gratuite pentru COVID-19 atât pentru angajații de la stat, cât și pentru cei de la privat, pentru o perioadă de 30 de zile.

„S-a acceptat un termen de 30 de zile în care să avem testări gratuite”, a declarat Nelu Tătaru, la finalul ședinței Comisiei de Sănătate.

El a subliniat faptul că aceste amendamente pot fi retrase. În cazul în care va trece, persoanele care nu s-au vaccinat pot dispune de 10 testări gratuite pentru COVID-19.

„Ce trebuie să vă menționez este că aceste amendamente pot fi retrase”, a adăugat politicianul.

Președintele Comisiei a mai fost întrebat dacă se ia în considerare testul de anticorpi ca parte din certificatul verde. Nelu Tătaru a mărturisit că „au fost mai multe păreri, dar în acest moment nu se agreează acest test de anticorpi, neexistând o dovadă științifică”.

Fotografie folosită cu scop ilustrativ [Sursa foto: Shutterstock]

Alexandru Rafila, despre importanța testărilor în România

Alexandru Rafila, senator PSD, a vorbit și el despre importanța testărilor mai dese, în contextul în care certificatul verde nu înseamnă doar vaccinare. Medicul a mărturisit că România a greșit în ceea ce privește informarea cetățenilor cu privire la posibilitățile obținerii certificatului verde.

„În ce priveşte certificatul verde COVID, cred că în România am făcut două lucruri greşite, apropo de comunicare. Nu am explicat ce este certificatul verde şi nu am explicat foarte clar că acest certificat verde nu presupune exclusiv vaccinarea- vaccinarea, sigur, trebuie încurajată-, ci şi testarea şi, bineînţeles, trecerea prin boală.

Unul dintre elementele importante pe care le-am menţionat în întâlnirea cu cei de la Comisiile de sănătate este accesul universal la testare. Am discutat lucrul ăsta şi el trebuie să existe, el nu trebuie să descurajeze sau să înlocuiască vaccinarea, dar, pe de altă parte, limitarea testării nu face altceva decât să agraveze situaţia", a declarat

Alexandru Rafila.