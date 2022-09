Detalii neștiute din relația Nadiei Comăneci cu fiul ei, Dylan! Adolescentul a împlinit recent 16 ani

In articol:

Nadia Comăneci este una dintre cele mai mari sportive de la noi din țară, iar de ani buni, gimnasta locuiește peste hotare, în America, acolo unde și-a continuat pasiunea pentru gimnastică, în prezent fiind antrenoare.

De asemenea, pe lângă cariera impresionantă pe care și-a construit-o de-a lungul anilor, Nadia Comăneci are și bucuria de a fi mama unui băiat, Dylan pe numele său, care a împlinit recent vârsta de 16 ani.

Sportiva este foarte mândră de fiul ei, explicând că până la această vârstă, gimnasta și soțul ei l-au lăsat pe adolescent să-și ia singur deciziile și să facă ce crede că este mai bine pentru el.

De asemenea, Dylan moștenește pasiunea pentru sport de la mama sa, acesta practicând mai multe sporturi de-a lungul timpului. Totodată, cea care i-a dat viață a avut grijă să-i ofere un cadou ales cu atenție la împlinirea vârstei de 16 ani, mai precis, o călătorie VIP de trei zile la o faimoasă competiție de curse.

„Ca toate mamele, sunt foarte mândră de copilul meu. L-am lăsat să-și aleagă singur ceea ce dorește să facă, fără ca eu sau tatăl lui să-l influențăm. Am fost însă mereu alături de el și de fiecare dată am avut grijă să ne facem programul în așa fel încât cel puțin unul dintre noi să rămână acasă cu el. Recent, Dylan a împlinit 16 ani, iar de ziua lui a primit o călătorie VIP, de trei zile, la faimoasa competiție de curse Indy 500 în Indianapolis. El a practicat multe sporturi. A făcut și gimnastică, o perioadă, ca o bază bună de mișcare. În prezent conduce, are prietenă, pe care o și cunoaștem, ambii învață la aceeași școală, și participă, ca hobby, la miniraliul Legends Car.”, a declarat Nadia Comăneci, pentru impact.ro.

Cum era Nadia Comăneci în copilărie

Nadia Comăneci își aduce aminte cu drag de copilărie. Gimnasta spune că era un copil cu foarte multă energie, pe care o consuma, bineînțeles, în sala de gimnastică. De asemenea, sportiva a mai spus despre ea că mereu a fost o fire ambițioasă și perfecționistă, însă și foarte muncitoare.

„Eram un copil cu multă energie. Norocul meu că exista sala de gimnastică foarte aproape de locul unde stăteam, la Onești. Aveam șase ani, iar când am intrat pentru prima oară în sală, deși era o sală destul mică, am fost copleșită de dimensiunile ei, de posibilitățile de joacă oferite de fiecare saltea sau aparat. Întotdeauna am fost o fire ambițioasă și perfecționistă, extrem de echilibrată, dar și foarte muncitoare.”, a completat Nadia Comăneci.

