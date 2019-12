Oamenii legii l-au gasit pe barbat in casa, inarmat cu un cutit si cu trupul mamei sale, neinsufletit, langa el. In camera alaturata, incuiata cu cheia, fiica si sotia omului se ascundeau, terifiate.



Barbatul in varsta de 51 de ani venise recent din Germania, de la munca, sa isi petreaca sarbatorile alaturi de familie. Era, insa, abatut si avea atacuri de panica din ce in ce mai dese, asa ca rudele l-au trimis la medic.

Andreea Borboros, corespondent Kanal D: La indemnul mamei sale, pe care ulterior a omorat-o, barbatul a venit vineri aici, la spitalul de psihiatrie. I-a spus medicului ca vrea sa-si dea demisia din Germania si sa se intoarca definitiv acasa, alaturi de familie. Macinat de ganduri si de insomnii, barbatul a primit tratament pentru anxietate, insa a facut greseala fatala sa combine pastilele cu tarie.

Dupa combinatia periculoasa de alcool cu antidepresive, timisoreanul parca a innebunit. A vrut sa-si ucida nevasta si fiica insa cele doua au reusit sa se inchida in dormitor si sa sune la 112.

Intre timp - mama barbatului - care locuieste in acelasi bloc - a venit intr-un suflet in apartament sa-si calmeze fiul. Cateva replici s-au scurs, iar individul n-a mai rezistat: a lovit-o de zeci de ori, pana cand a ucis-o.

Scena halucinanta s-a petrecut la numai o zi distanta, de cand omul incercase sa se sinucida luand un pumn de pastile. Sotia lui a chemat la timp salvarea, iar la spital - dupa ce i s-au facut spalaturi stomacale, omul a semnat externarea pe propria raspundere. Asa a ajuns liber si cu ganduri de crima.

Barbatul a fost arestat pentru 30 de zile. Intre timp, trupul mamei sale a ramas la morga, pentru efectuarea necropsiei.