Oamenii legii au aflat detalii terifiante în cazul lui Petrișor, băiatul de 14 ani din Vaslui ucis și aruncat într-o râpă din Vaslui.

Petrișor a fost pus de Dan Micnea să îi arate traseul lui atunci când i-a incendiat magazinul. În momentul în care copilul și-a schimbat traseul de mai multe ori, Dan Micnea s-a enervat, a luat un par și l-a bătut până l-a lăsat lat în pădure. După lăsarea întunericului omul s-a întors să vadă dacă băiatul mai este sau nu în viață. Adolescentul murise în agonie, așa că l-a înfășurat cu o pătură l-a pus pe bicicletă și l-a aruncat în râpa din Oțeleni.

„Pe 23 februarie, victima s-a intalnit cu autorul si i-a cerut sa ii arate traseul parcurs in seara cand a incendiat magazinul. A plecat impreuna cu victima. Mergea pe langa bicicleta. Au ajuns in padure. Victima schimba traseele, a spus mai multe variante. Autorul s-a enervat pentru ca el credea ca minte. A luat o bata din padure si i-a aplicat mai multe lovituri peste corp, ca o lectie. El sustine ca i-a aplicat cam 100 de lovituri. L-a lasat in padure, cazut si a plecat acasa. Asta s-a intamplat in jurul pranzului. Seara s-a intors sa vada daca mai traieste.

A constatat ca era decedata si a decis sa o ascunda. A pus-o in patura si a dus-o si a aruncat-o intr-o rapa la marginea satului, la 36 m adancime. A acoperit-o cu pamant. Nu era vizibila victima. Initial, s-a facut dosar de disparitie, pentru ca bunicii au anuntat dupa 2 zile ca baiatul nu s-a intors acasa. Politistii au inceput investigatiile. Desi s-a anuntat parasirea voluntara a domiciliului, intrucat baiatul spusese ca nu vrea sa mai stea cu bunicii, s-a luat in calcul si varianta omorului. S-au desfasurat actiuni ample de cautare si de solutionare a cauzei. Pana la urma, cel banuit ca ar avea o implicare in disparitia copilului, autorul, de altfel, a recunoscut dupa ce a picat testul cu tehnica poligraf. A decis sa spuna adevarul si a indicat locul unde a aruncat victima”, a spus procurorul Alice Ruja, potrivit Știri Est.

Oamenii legii și-au dat seama că este ceva putred la mijloc în momentul în care bunicii au semnalat dispariția nepotului. Bunicii au sunat la polișie să întrebe dacă nu cumva Petrișor a fost reținut pentru furt. Copilul de 14 ani era cunoscut în sat drept un hoț, nu mergea la școală și muncea pe la stâni.

Cine este criminalul și de ce a recurs la acest gest

Criminalul lui Petrișor este Dan Micnea, în vârstă de 39 de ani și este tatăl a trei copii. Locuiește în comuna Dimitrie Cantemir, dar are un magazin în comuna Hoceni, care a fost spart și incendiat de Petrișor și alți doi amici.

„Victima si alte doua persoane au incendiat magazinul autorului, asta fiind, sa spunem, baza starii conflictuale”, a declarat procurorul Alice Ruja.

În urma mărturiilor criminalul a fost depistat. Bărbatul a picat testul poligraf, motiv pentru care a fost nevoit să-i conducă pe anchetatori la locul faptei.

După ore lungi de audieri, omul a primit 25 de ani de închisoare.