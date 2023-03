Detalii terifiante în cazul tatălui din Alba Iulia, care și-a ucis fiul de un an, apoi și-a pus capăt zilelor! Ce s-a aflat în urma autopsiei

In articol:

Oamenii legii au venit cu noi detalii în cazul crimei din Alba Iulia, acolo unde Bogdan Radu, un tată de 27 de ani, și-a ucis copilul de doar un an, apoi și-a pus capăt zilelor, spânzurându-se. Au apărut primele rezultatele ale autopsiei, care au scos la iveală detalii cutremurătoare.

Mai precis, cercetările efectuate de autorități și raportul preliminar medico-legal indică faptul că bărbatul l-ar fi ucis pe minor înainte ca mama să sune la 112. De precizat este că, femeia a apelat numărul special de urgență abia la 1:14.

"Acest apel (al mamei- n.r.) a venit undeva în jurul orei 1 și 14 minute(...). Având în vedere faptul că la cercetare, și nu caut scuze, ci doar transmit date concrete care au reieșit din cercetările efectuate, în urma verificărilor criminalistice, dar și în urma raportului preliminar medico-legal a reieșit faptul că, din păcate, tatăl a curmat viața copilașului undeva în intervalul orar 0,00 și 1,00 noaptea, respectiv înainte de a fi sesizați", a precizat, luni, la Digi 24, purtătorul de cuvânt al IGPR, Georgian Drăgan.

Reamintim că, în acest caz, polițiștii au spart ușa apartamentului unde au fost găsiți decedați bărbatul și fiul lui, abia după 3 ore de la apelul de urgență al mamei bebelușului.

Mesajul de ”Adio” al bărbatului, înainte de a recurge la gestul necugetat

Bogdan Radu se afla cu fiul său în apartamentul închiriat când a avut loc tragedia. Bărbatul vorbea cu fosta iubită (n.red. mama copilului) prin mesaje, iar la un moment dat s-a oprit din a-i mai răspunde femeii, motiv pentru care aceasta s-a panicat, cerându-le ajutorul autorităților.

Oamenii legii au ajuns imediat la locuința bărbatului, însă nu au putut intra, asta pentru că proprietarul nu le-a permis să spargă ușa, motiv pentru care polițiștii l-au așteptat să vină cu cheile tocmai de la Turda, ulterior dându-și seama că ușa era închisă pe dinăuntru.

Totuși, atunci când au pătruns în apartament, cu toții au rămas uimiți când au văzut scena cutremurătoare, cu bebelușul și tatăl lui spânzurați. De precizat este că, înainte de a recurge la gestul extrem, bărbatul i-a lăsat chiar și un mesaj fostei iubite, respectiv mama copilului său.

"Cine e bărbatul care împingea căruciorul băiatului meu? De ce nu am ştiut că i-ai dat o nouă figură paternă lui Dominik? Cum ai permis ca necunoscutul acesta să fie în aceeaşi casă cu bebeluşul meu? Ce ştii despre el? De ce îţi baţi joc de băiatul meu? Nu am fost eu un tată suficient de bun, cine e acest străin? V-am întrebat «ce planuri de viitor aveţi cu băiatul meu» şi nu aţi spus nimic. Eu ţin la familia mea, la băiatul meu, dar de ce te laşi manipulată? Cine e tatăl dacă îl întrebi pe Dominik? Eu care îl văd câteva ore în weekend sau bărbatul ăla care îi împinge căruciorul zilnic şi stă în aceeaşi casă cu el? De ce eu trebuie să îmi văd copilul pe care l-am dorit cu porţia şi necunoscutul ăla se preface că îmi iubeşte copilul doar ca să primească ceva? Am crezut că dau bani pentru copil, nu ca să îl întreţii pe bărbatul ăla. Încă pot alege", a scris Bogdan Radu într-o postare pe Instagram, în noaptea în care a decis să își ia zilele alături de fiul său.