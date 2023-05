Detaliul care ar putea dezvălui că Miruna și Valentin sunt împreună. Care a fost prima lor reacție, după ce s-a spus că formează un cuplu?

In articol:

Miruna și Valentin s-au făcut remarcați în show-ul matrimonial prezentat de Simona Gherghe, acolo unde fiecare și-a găsit jumătatea.

Ambii au avut relații tumultuoase la TV, dar, în cele din urmă, la final se sezon, s-au căsătorit, fiecare cu altcineva.

Citește și: "Cel mai toxic om" Miruna a izbucnit în mediul online, după divorțul de Cosmin! Gestul cu care și-a pus susținătorii pe gânduri: "Nici nu te vrea, nici nu te lasă"

Miruna și Valentin, la un pas de a forma un cuplu?

Doar că, și de o parte, și de alta, după ieșirea din competiție, relațiile au eșuat. Miruna și Valentin au divorțat de partenerii lor din emisiune, el chiar așteptând acum un copil de la Gabriela, și au pornit pe un nou drum amoros.

Unul despre care cei din mediul online spun că, de fapt, i-a adus în același punct. Concret, după ultimele imagini publicate de cei doi foști concurenți pe rețelele de socializare, cei care fac parte din comunitatea lor online au tras concluzia că Miruna și Valentin s-ar putea să formeze un cuplu.

Și asta pentru că, cei doi, la un moment dat, au publicat câte un selfie pe Instagram, posibil realizat în aceeași mașină, detaliul identic din ambele imagini fiind tapițeria scaunelor autoturismului.

Citeste si: Pastila de a doua zi: Administrare, eficienta si riscuri

Citește și: ”Puteți să mă blamați” Valentin Harle a confirmat despărțirea de Gabriela. Cei doi urmează să devină părinți în scurt timp: ”Bebe va crește exemplar”

Detaliul care ar putea dezvălui că Miruna și Valentin sunt împreună [Sursa foto: Instagram ]

După ce totul a ajuns viral și cei care i-au văzut la TV au început să-și dea cu părerea, să-i felicite ori să-i critice pentru viețile amoroase pe care le au, Miruna și Valentin au avut câte o primă reacție pe subiect. El a luat totul în glumă și a decis să le închidă gura răutăcioșilor făcând haz de necaz.

”Lăsați analiza pe tetiere că e târziu, mâine la muncă”, a scris Valentin, pe Instagram.

În schimb, Miruna, care de când s-a despărțit de Cosmin a fost aspru criticată, sătulă să fie pusă la zid, a avut o reacție vehementă în online.

Citeste si: „EU și TU sărbătorim că am devenit NOI” Gina Pistol, mesaj emoționant pe Instagram, la scurt timp după ce a devenit soția lui Smiley- kfetele.ro

Citeste si: Calendar ortodox 30 mai 2023. Ce sfânt este prăznuit marți?- stirilekanald.ro

Citeste si: Bombă în showbiz! Răzvan Miheț, fostul soț al Oanei Matache și Sore, cel mai nou cuplu? Cum s-au afișat cei doi la nunta lui Smiley și a Ginei Pistol- radioimpuls.ro

Fosta concurentă a emisiunii prezentată de Simona Gherghe spune că acum, pentru că nu mai este la TV, nu vrea să ma idea explicații nimănui, căci este doar treaba ei ce face cu viața sa.

Citește și: „Te uiți la ea și nu simți nimic” Miruna, cuvinte dure la adresa lui Luță?! A dat de înțeles că nu mai acceptă să fie pe locul 2 în viața bărbatului pe care îl iubește

Plus că, mai spune ea, când și dacă va fi cazul să anunțe ceva, cu siguranță, va face totul public pe conturile sale de socializare.

Până atunci, însă, le bate obrazul celor care se cred perfecți și care cred că duc o viață perfectă, celor care o critică, o jignesc și îi judecă acțiunile.

”Voi chiar nu înțelegeți că emisiunea aia s-a terminat acum jumătate de an? Credeți că stă cineva să vă spună vouă cu cine e într-o relație sau dacă e? Sunt imună deja la mizeriile oamenilor care au urmărit și urmăresc în continuare acea emisiune. Public mai rău nu cred că există în altă parte și lipsit de creier. De râs nu suntem noi, cei care ne-am expus acolo cu bune și rele. De râs sunteți voi, oameni ”perfecți” care știți doar să comentați, să jigniți, să judecați ce ați auzit prin emisiune sau vedeți prin online. Nu trăiește nimeni cu nimeni încât să își permită să comenteze! Orice fac eu în viața mea, cu oricine sunt sau voi fi, nu voi da explicații. Am dat destul când eram obligată prin formatul emisiunii să fac asta. Ce se întâmplă acum în viața mea este fără camere.(...) Nu voi sta nici să confirm anumite zvonuri, nici să mă omor pe online cu lumea, chiar am lucruri de făcut cu viața mea. Îmi asum că sunt ”persoană publică”, să sunt discutată atât eu, cât și foștii mei colegi de emisiune, dar asta nu mă obligă la a comenta absolut niciun zvon. Mă amuz din umbră, mă bucur de atenția pe care mi-o acordă chiar și oamenii care nu mă plac, iar dacă voi avea vreodată ceva de declarat, de afișat, cu siguranță veți vedea aici absolut tot. Este singurul lucru pe care îl mai spun legat de tot ce se petrece în online cu orice subiect care face referi la mine”, a scris Miruna pe contul ei de Instagram.