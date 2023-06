Detaliul la care nu s-ar fi așteptat nimeni! Ce spune data nașterii despre fiul lui Theo Rose și al lui Anghel Damian: "Au nevoie să învețe echilibrul în viață" | EXCLUSIV

In articol:

Theo Rose și Anghel Damian au devenit părinți pentru prima oară, în data de 14 mai.

Micuțul Sasha Ioan s-a născut în zodia Gemeni, viitorul lui urmând să fie unul strălucit. Vedeta a făcut deja publice imaginile cu bebelușul și i-a anunțat pe fani că se simte foarte bine.

Îndrăgita cântăreață trăiește una dintre cele mai frumoase perioade din viața ei. Theo Rose a devenit mămică, iar vedetele și fanii i-au transmis o mulțime de mesaje de susținere. Chiar și Lia Bugnar, fosta parteneră a lui Anghel Damian a avut doar urări frumoase pentru micuț și mămică.

Vedeta îi ține în permanență la curent pe fanii din mediul online cu starea sa și a băiețelului ei, iar jurnaliștii WOWbiz.ro au aflat ce spune data nașterii despre fiul vedetei.

Ce spune data nașterii despre fiul lui Theo Rose

Băiețelul lui Theo Rose a venit pe lume în data de 14 iunie, fiind astfel născut sub semnul Gemenilor. Astrologul Ana Ticea a vorbit cu jurnaliștii WOWbiz.ro și ne-a explicat, în exclusivitate, ce simbolizează 14 iunie pentru persoanele care au venit pe lume în această zi, dar și cum va fi caracterul lor în funcție de zodie.

"Cei născuți pe 14 iunie se află sub semnul Gemenilor, sub guvernarea lui Mercur. Sunt norocoși, comunică foarte bine, vor avea abilități financiare. Va trebui să meargă până la capăt, să-și susțină ideile, să se îndrepte spre activități lucrative.

Trebuie să ai curaj, să crezi în tine și să devii un lider, fără a deveni foarte impulsiv. Au nevoie să învețe echilibrul în viață. Este foarte important să li se ofere libertate, să-și formuleze ei propriile păreri și principii. Ei vor dori să învețe din propriile lor experiențe", a explicat astrologul Ana Ticea, pentru WOWbiz.ro.

Anghel Damian și fiul lui [Sursa foto: Instagram]

Theo Rose, mesaj emoționant după ce a devenit mamă

La scurt timp după ce a devenit mămică, Theo Rose a postat un mesaj emoționant pe rețelele sociale. Artista le-a mulțumit tuturor pentru mesajele frumoase pe care i le-au transmis și a ținut să le povestească cum au fost momentele prin care a trecut în urmă cu o zi.

"Mulțumesc tuturor pentru gânduri și mesaje! Să vă bucure Dumnezeu la fel cum ne-a bucurat și pe noi să vedem câți oameni ne sunt alături! Pe scurt, deși va urma și mai pe larg când ne liniștim și adaptăm mai bine, a fost o naștere ok, deloc mai cu moț decât alte nașteri", a mărturisit Theo Rose, pe Instagram.

Theo Rose și fiul ei [Sursa foto: Instagram]

Theo Rose a povestit cum a decurs nașterea lui Sasha

Sinceră așa cum ne-a obișnuit, vedeta a dezvăluit cum a decurs naștere pentru ea și mai ales ce a simțit în momentul în care l-a văzut pe micuțul Sasha. Theo Rose are doar cuvinte de laudă și la adresa lui Anghel Damian și mărturisește că este o adevărată binecuvântare în viața ei.

"A fost o naștere prin cezariană în cele din urmă, deși am fost mai îngrozită de operație decât de nașterea naturală, am avut încredere în dna. Dr Coravu care mi-a inspirat siguranță și liniște pe tot parcursul sarcinii și a avut dreptate. A fost o operație pe care am parcurs-o liniștit, fără panică sau frică și le mulțumesc tuturor doamnelor asistente și doamnelor dr. care au luat parte la nașterea noastră.

Până și refacerea se întâmplă frumos, cu foarte puțină durere momentan. Sasha a reușit din prima să mănânce de la sân, a știut ce are de făcut. E frumușel tare, zdravăn, 3 800g și 54 cm. Dumnezeu știe cum a stat bietul copil în garsonieră confort 2 pe care i-am putut-o eu oferi, dar îi mulțumim că ne-a ascultat rugăciunile și e sănătos. În sfârșit am înțeles și noi cum se simte bucuria asta de părinți. Va mulțumesc pentru tot ce ați împărtășit cu mine în timpul sarcinii. M-ați ajutat să înțeleg că ce trăiesc și gândesc e cât se poate de normal.

Despre Anghel vreau să spun doar că e o mare binecuvântare în viață mea iar Sasha e foarte norocos că s-a născut din așa un om minunat. Dumnezeu să-l țină sănătos! Și pe noi toți", a scris artista pe Instagram.

