Detaliul rușinos observat de internauți într-o fotografie postată de Gabriela Cristea. Cuvinte dure la adresa prezentatoarei: ”Marcel Toader a spus că ea nu este o femeie îngrijită”

Gabriela Cristea este una dintre cele mai cunoscute prezentatoare Tv din România. Vedeta s-a întors pe micile ecrane după mulți ani în care a stat acasă, în liniște, să-și crească fetițele. De la apariția ei la TV, internauții au început să o taxeze grav pe rețelele sociale, ori de câte ori vedeta face vreo gafă.

De data aceasta, soția lui Tavi Clonda a fost criticată dur după ce a postat o reclamă la un trening, însă a omis detalii importante din fotografie, cum ar fi pedichiura.

Internauții au observat acest detaliu imediat și au comentat fără să stea pe gânduri. Pe lângă pedichiura Gabrielei Cristea, urmăritorii ei de pe Instagram au taxat-o și pentru adidași, ori mochetă și chiar perete.

”V aii vai ce pedichiura ,marea vedeta si unghiile praf!!Rusineeee/ Data viitoare incearca sa nu expuii si peretele din stanga ta...se vede murdar unde se termina mocheta.../ Fix pana la buric ii vin sanii!! O fi asa greu sa.si puna un sutien bun?? 🤔/ Păcat de trening, pedichiura....e jalnica/ Nu sunt rea ,dar la cum este o persoana publica trebuie sa fie nai atenta!!Zic la cata publicitate face!/ Scuze dar mai cu atentie ,sau mai bn zis fara expunere daca nu suntem ingrijite!!!/ Doar eu am intrat sa citesc comentariile despre pedichiura?😂/ Oja diferită. Urât. Picioare mari, cu degetele cât alea de la mâini. Urâte. Astea se văd primele. Treningul e trening./

Huuaaaa...vopsește te/ Pai da mainile perfecte si la picioare ce facusi? 😂/ Spala adidasii te rugam frumos,inainte sa i pozezi!!se vede de la o posta🙄in locul tau as sterge pozele astea 2!!/ data viitoare când ii mai dați gratis ceva ca să vă facă publicitate puneți-o dracu să își facă și unghiile de la picioare!! Bleahhh/ Bine ca si-a editat fata.. Ce scarbos!! Puteti sa ziceti orice! N-ai voie ca pedichiura unei femei sa arate asa! Groaznic! Indiferent daca e persoana publica sau nu!!! Nu esti in stare sa iti intretii pedichiura la 3 saptamani, atunci nu ti le faci cu oja, si le tii mereu ingrijite! Simplu! N-are legatura cu influencereala Când s a despărțit de Marcel Toader, el a spus ca ea nu este o femeie îngrijită, ca își arunca chiloți murdari sub pat”, sunt reaciile internauților la adresa Gabrielei Cristea.

Gabriela Cristea pedichiură[Sursa foto: Instagram]

Gabriela Cristea, gafă vestimentară

După ce în trecut a moderat emisiuni matrimoniale, acum Gabriela s-a întors la cârma unui nou format TV, numit ”Mireasa, urzeala soacrelor”. Toți fanii cunoscutei moderatoare au așteptat cu sufletul la gură pentru ca aceasta să revină pe micile ecrane.

Zis și făcut! A fost difuzată și prima ediție a emisiunii pe care Gabriela Cristea o prezintă. Îmbrăcată toată în roz, moderatoarea a stârnit controverse pe internet.

Deși mulți o apreciază pentru felul în care arată, dar și pentru faptul că a reușit să slăbească enorm după nașterea celor două fetițe ale ei, iată că sunt și telespectatori care au observat un detaliu rușinos în ținuta îmbrăcată de Gabriela Cristea. Internauții au luat cu asalt fotografia postată de Gabriela Cristea pe pagina ei de Instagram: ”Cam mult retus la poza!”, spune o tânără.

