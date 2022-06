Dezvăluirea momentului făcută de Rona Hartner! Ce se întâmplă între ea și fostul soț, după divorț

In articol:

Vestea că Rona Hartner și fostul ei soț, Herve Camilleri, divorțează a picat ca un trăsnet pentru toți fanii cuplului. După o căsnicie care a durat câțiva ani, artista și partenerul de viață au decis să-și spună ”Adio” pentru totdeauna și să se despartă definitiv.

Așadar, recent, Rona Hartner a dezvăluit ce se întâmplă între ea și Herve Camilleri, în prezent, oferind și câteva detalii despre motivele care au condus la decizia de a divorța.

„Dacă o căsătorie mă îndepărtează de Dumnezeu, prefer să fiu singură”

Rona Hartner și-a deschis sufletul în fața publicului său și a vorbit despre motivele care au dus la despărțirea de fostul ei soț. Deși nu prea a expus problemele din cuplu, din cauza cărora s-a ajuns la o separare definitivă, artista a mărturisit recent că relația dintre ea și Herve Camilleri era ”periculoasă din punct de vedere spiritual”.

Citeste si: Rona Hartner, pregătită să iubească din nou. Artista l-a dat uitării pe fostul soț: "Următorul bărbat din viața mea trebuie să fie blând"

Citeste si: Ce note a obținut Eliza Iliescu la Bacalaureat 2022: „Știm amândouă că nu va fi simplu”- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

Mai mult decât atât, Rona a mai precizat că, dacă o căsătorie o îndepărtează de Dumnezeu, atunci preferă să fie singură.

„Motivele pentru care am divorțat nu le-am prea expus, pentru că nu interesează pe nimeni. Am ales să trăiesc în continuare așa cum doresc eu, cu Doamne, Doamne, să fiu alături de Iisus și acum are un sens divorțul. Dacă o căsătorie te îndepărtează de credință, mai bine ești singur și te apropii de credință. Nu că n-aș vrea să fiu căsătorită, dar dacă o căsătorie mă îndepărtează de Dumnezeu, prefer să fiu singură. La un moment dat, relația asta era periculoasă din punct de vedere spiritual și pentru mine, și pentru el.”, a declarat Rona Hartner, pentru un post TV.

Citeste si: Rona Hartner este împotriva Halloween-ului! Artista a dezvăluit motivul: „E o sărbătoare pentru a face sacrifii umane”

De asemenea, Rona Hartner a mai spus că, în prezent, ea și fostul ei partener de viață păstrează legătura și se mai întâlnesc uneori: „ Acum, ne mai vedem din când în când, ne mai întâlnim”.

Rona Hartner și Herve Camilleri