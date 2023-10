Dezvăluirea total neașteptată pe care Dan Badea a făcut-o despre căsnicia cu Lora, la nouă ani de la divorț: "Până la un punct". Cum se înțelegeau, de fapt, înainte să ajungă la despărțire

In articol:

Lora și Dan Badea au fost căsătoriți timp de doi ani, însă au decis să meargă pe drumuri separate în anul 2014. La momentul respectiv, cei doi au stârnit foarte multe controverse cu divorțul lor, mai ales că artista a fost acuzată de infidelitate, la scurt timp după ce s-a afișat cu actualul ei partener.

Dan Badea, dezvăluiri despre mariajul cu Lora

La aproape 10 ani de la despărțire, Dan Badea a făcut dezvăluiri despre mariajul lor.

Dan Badea și Lora au trăit o frumoasă poveste de dragoste și au decis să își unească destinele în anul 2012, însă doi ani mai târziu mariajul lor a luat sfârșit. Artista anunța la acea vreme că nu se mai simte fericită, astfel că au decis să o ia pe drumuri separate. Despărțirea lor a creat multe controverse, mai ales că la scurt timp după anunț, Lora a apărut la brațul actualului ei iubit care i-a fost sprijin în acele clipe grele. Mulți dintre cei care o urmăreau au acuzat-o de infidelitate. În cadrul unui interviu recent, Dan Badea a vorbit despre unul dintre cele mai importante aspecte ale unui mariaj, iar cu această ocazie a făcut și o dezvăluire despre căsnicia cu celebra cântăreață.

Citește și: „Am aflat despre problema asta la o analiză” Lora a fost nevoită să-și schimbe complet viața, după diagnosticul pus de medic! Toți au remarcat schimbarea, dar nimeni nu știa, de fapt, cu ce se confrunta: „Era ca o inflamație, eram umflată”

Citeste si: De la ce a pornit incendiul la nunta din Irak, unde peste 100 de invitați au murit: A avut loc „din cauza unei neglijenţe grave”. Ce arată ancheta- kanald.ro

Citeste si: EXCLUSIV: Cine este Bogdan Macra, supranumit ”capul mafiei gunoaielor”? Firma din Oradea pe care o conduce, cel mai mare jucător pe piața deșeurilor din vestul țării- stirilekanald.ro

„Umorul în viață e foarte important, să nu uităm că toate fetele, când sunt întrebate, zic că vor soți veseli. Deci, plecând de aici, înseamnă că e foarte important. În prima căsnicie (n.r.- cu solista Lora) a fost important umorul. S-a râs, da, până la un punct și apoi nu s-a mai râs”, a declarat Dan Badea, pentru PlayTech Știri.

Lora s-a căsătorit cu Dan Badea chiar dacă nu era îndrăgostită

În urmă cu ceva timp, Lora a ales să vorbească despre începuturile relației ei cu Dan Badea și a dezvăluit de ce s-au căsătorit, de fapt. Aceasta a ținut să puncteze faptul că nu era îndrăgostită când a acceptat să îi fie soție, iar ambii știau acest lucru.

Citeste si: Ce au mărturisit mirii din Irak, după ce ziua nunții lor s-a transformat într-un adevărat coșmar- kfetele.ro

Citeste si: VIDEO- Accident rutier între un microbuz cu copii și un autoturism, pe DN 54. Trei copii au fost răniți. A fost activat Planul Roșu de Intervenție- stirilekanald.ro

Citeste si: Vlad Gherman și Oana Moșneagu se pregătesc de nuntă. Când au decis să facă marele eveniment- radioimpuls.ro

Citește și: ”Am vrut să renunț” Lora, la un pas de a lăsa totul în urmă. Artista a făcut destăinuiri neașteptate despre viața sa

„Eu am fost sfătuită de asistentul care mi-a pus o perfuzie, după un teribil șoc emoțional, să merg și să mă vadă un doctor prieten cu el, care în acel moment era la spitalul de psihiatrie. Când am ajuns în față și am văzut ce fel de oameni, cu ce fel de suferințe intră acolo, pur și simplu m-am trezit. Eu am clacat când m-am trezit fără logodnic, fără casă, fără bani și fără un plan. Am ajuns la cel mai jos nivel, pentru că am iubit un om de o cruzime șocantă pentru mine. Pe fondul ăla, am făcut următoarea și mai mare greșeală. Am crezut în prietenia sinceră a unui bărbat și, după două luni, am acceptat să îi fiu soție, deși știam amândoi că nu sunt îndrăgostită. Eram atât de fericită că sunt vie și că cineva vrea să îmi fie bine, încât am crezut când mi s-a spus că iubirea vine în timp. M-am bucurat că aveam înțelegere și mă puteam ocupa de cariera mea. Dar m-a costat asta pe toate planurile, am plătit un preț și mai mare”, a declarat Lora, pentru Viva.ro .