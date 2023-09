Dezvăluirea unei mari actrițe: "Când eram în liceu nu mă puteam uita în oglindă, pentru că mă vedeam foarte urâtă". De la “rățușca cea urâtă” la “lebăda” de pe micul ecran

Pinar Deniz este actrița care i-a cucerit deja pe telespectatorii Kanal D cu rolul tinerei avocate Ceylin din serialul "Secrete de familie", difuzat de miercuri până vineri, de la ora 20.00. Însă nu doar talentul său impresionează, ci și frumusețea naturală pe care o afișează atât în serial cât și în viața reală, actrița împărtășind cu fanii săi de pe rețelele de socializare multe instantanee în care nu se ascunde în spatele unui machiaj.

Însă nu întotdeauna lucrurile au stat așa pentru celebra actriță.

"Când eram în liceu nu mă puteam uita în oglindă, pentru că mă vedeam foarte urâtă. Acest sentiment revine din când în când, dar nu mă mai deranjează acest lucru", a declarat Pinar Deniz într-un interviu oferit publicației Yeniçağ din Turcia.

De altfel, secretul prospețimii tenului său este unul foarte simplu și la îndemâna oricărei femei: demachierea și hidratarea. Pinar Deniz nu renunță niciodată la acest ritual, chiar și în zilele când nu poartă machiaj.

În ceea ce privește trupul zvelt și tonifiat, lucrurile se complică. Actrița recunoaște că nu are întotdeauna un regim alimentar sănătos, însă încearcă să compenseze prin sport.

"Îmi este mereu foame, mereu simt nevoia să mănânc ceva. Am fost într-o tabăra de detoxifiere și trebuia să stau acolo 3 zile. Am rezistat două zile, iar seara am deschis mini-barul și am mâncat tot ce era în el. Chiar l-am convins pe directorul taberei de detox să îmi cumpere un desert", a mai mărturisit cu umor Pinar Deniz.