Roxana Buzoiu, fostă concurentă din casa Puterea Dragostei i-a dat o lovitură dură Ellei, după ce ar fi aflat că aceasta a vorbit urât despre ea. După ce Jador a spus în urmă cu câteva zile că Ella l-a înșelat, Roxana a decis să facă lumină în acest caz și să spună cum stau în realitate lucrurile. Dezvăluirile șocante le-a făcut în noul vlog pe care l-a urcat pe YouTube.

Ella l-a înșelat pe Jador. Roxana face lumină

În momentul în care Ella a auzit că Jador mărturisea că l-ar fi înșelat, aceasta a avut o reacție acidă la adresa artistului, iar Roxana se pare că știe cum stau de fapt lucrurile și a dat din casă.

„Nu o să vorbesc rău de cineva, nu o să mă iau de cineva, dacă cineva nu mă atacă și nu vorbește urât despre mine. Mai nou, a apărut cum bine știți toată lumea, o înregistrare cu domnișoara Ionela, care a vorbit foarte aiurea la adresa mea.

Un videoclip în care era domnul Bariș pentru castinguri, dacă țineți voi bine minte, cam de mult timp. Nu contează că este de mult timp sau actual. Ideea este că a vorbit foarte prost de mine și în câteva secunde o să vă dau ce a spus despre mine.

„E prea țigancă, e prea bădărănoasă, sunt atâtea mii de fete atât de faine și Doamne, s-ar uita lumea cu alți ochi. Ea a stricat tot, eu închid televizorul când e ea, bine ar fi dacă ar putea să fie dată afară”, apare pe înregistrarea Roxanei, în care Ella vorbește despre ea.

Măi fată, hai să îți spun ceva. Eu niciodată nu am vorbit prost despre tine sau despre alt concurent din casa aceea. Și voi știți bine, că ați fost colegii mei. Până când v-ați luat de mine și ați avut ceva personal cu mine. Eu știu că tu ești invidioasă, și altele de acolo sunt invidioase. Nu am vrut să vă spun asta, dar asta se vede. Pentru că dacă eu sunt sunt rea, automat am ceva cu tine. E singurul lucru pe care l-am spus în emisiune, măi nu mai vorbiți că ea face materiale, că ea face niște bani pe spatele vostru. Nu că ești bădărănoasă, că habar nu ai să vorbești, cuvinte urâte.

„În spatele lui Jador era fostul tău iubit”

Eu niciodată nu am vorbit despre tine, ce ai făcut cu Jador, că te vrea Jador, dar de fapt nu te vrea, că te-a folosit, dar tu ai crezut că ai avut o mare relație. Măi fată, hai să îți explic. Jador a fost cu tine, a fost acasă, unde a fost. Jador nu a vrut să te expună, te-a expus în altă țară, unde nu te știa nimeni. Deci, tu ai fost folosită. Ce am făcut eu a fost cu iubitul meu. Jador trebuia să spună și el ceva. Tu ai fost folosită.

Am vrut să fiu și cu tine, și cu Bianca și cu alte fete. Dar ce a ieșit acuma fost o chestie foarte nașpa. Pe mine m-a surprins, pentru că te dădeai pe lângă mine și apoi să aflu pe la spate că ai fost o nesimțită. De fapt, ești căpăcită de alți bărbați. La televizor te dădeai rănită, vorbeai și plângeai după Jador, dar ce să vezi, în spatele domnului Jador, era fostul iubit al tău, domnul cum îl cheamă, căci am și uitat, la câți au fost. Eu măcar ce am făcut în emisiune, m-am pupat cu ei, dar nu m-am ...

Deci, da, astea care se dau ele sfinte și cuminți, sunt invers. E total invers cum credeți voi. Ea pozează cuminte. Eu am făcut o greșeală, mă jucam. Încerci să o imiți pe Roxana. Nu, tu ești o nesimțită, căci te dai la ei, iar ei au iubite. Mă imiți, dar în prostiile mele și în greșelile mele, pe care le fac. Încerci să agiți apele. Nu are cum să vă ia nimeni pe bărbatul de lângă voi, dacă el nu își dorește.”, a spus Roxana Buzoiu în nou vlog.