Doi politisti au murit carbonizati intr-un grav accident care s-a petrecut pe raza localitatii Sutesti din judetul Braila. Este vorba despre un barbat de 45 de ani si o tanara de doar 21 de ani.

Agentul sef Mihai Bara si agentul Ana Maria Manea sunt cei doi oameni ai legii care au decedat in accidentul rutier din judetul Braila.

Tanara de 21 de ani era incadrata de doar cateva luni in cadrul MAI. In schimb, Mihai Bara era un politist cu vechime si experienta in politie si urma sa iasa la pensie in 2021. Accidentul a avut loc in timp ce politistii erau in patrulare. Deocamdata nu se cunoaste motivul pentru care autospeciala de politie a ajuns sa iasa de pe carosabil si sa arda ca o torta, carbonizandu-i pe cei doi ocupanti ai vehiculului.

Agentul Mihai Bara, politistul care se afla la volan in momentul accidentului, mai avea un an si iesea la pensie. Colega lui lucra in politie de doar 5 luni.

"În această seară, colegii noştri Bara Mihai (45 ani) şi Manea Ana Maria (21 ani) din cadrul Secţiei 4 Poliţie Rurală Ianca - IPJ Brăila , au decedat, în urma unui accident rutier. Aceştia se aflau la datorie în serviciul de patrulare, pe raza localităţii Şuteşti. Din primele informaţii, colegul nostru a pierdut controlul "autospecialei", acele sicrie pe roţi de care vă aminteam într-un articol anterior şi s-a izbit de un copac, după care maşina a luat foc. În urma accidentului, colegii noştri din cadrul Secţiei 4 Ianca – IPJ Brăila, aflaţi în timpul serviciului, au decedat, (carbonizaţi). Dumnezeu să-i odihnească în pace!", au declarat reprezentantii Sindicatului Europol, citati de adevarul.ro.

„Transmitem sincere condoleanţe familiilor colegilor noştri şi tuturor celor care i-au cunoscut. Referitor la cauzele accidentului rutier, vă informăm că în acest moment se efectuează cercetarea la faţa locului, urmând a se stabili toate împrejurările în care s-a produs evenimentul", se arata si intr-un comunicat al IPJ Braila.

