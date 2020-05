În septembrie 2006, actualul premier al României, în acea perioadă viceprimar al Capitalei, a fost invitat în cadrul emisiunii lui Robert Turcescu de la Realitatea TV, unde a recunoscut franc că tatăl său, Emeric (Imre) Orban, a colaborat cu Securitatea în tinerețe. Iată ce consemna la acea vreme hotnews.ro după apariția televizată a lui Orban.

”Liberalul Ludovic Orban a declarat in cadrul emisiunii 100% (Realitatea TV), raspunzand intrebarilor de final, ca Securitatea a incercat sa-l racoleze in perioda cand se afla in armata, dar ca a refuzat categoric. "Am si suferit de pe urma acestui refuz fiindca mi s-a violat corespondenta si a trebuit sa rad diferite chestii uscate de pe faianta de la WC", a declarat Orban.

Ludovic Orban a recunoscut ca tatal sau a fost angajat al Securitatii avand gradul de capitan in rezerva, dar spune ca a incheiat orice colaborare cu Securitatea inainte de a se naste el”, nota sursa citată.

Citeste si: Ludovic Orban, anunțul care vizează toți bugetarii: „Nu va fi afectat salariul, ci...”

De altfel, inclusiv Consiliul Național de Studiere a Arhivelor Securității (CNSAS) a certificat postura de ofițer al Securității a tatălui lui Ludovic Orban, publicând fișa acestuia, din care reiese că Emeric Orban a lucrat cu Securitatea vreme de 8 ani, între 1948 și 1956, interval în care a avansat de la gradul de locotenent-major la cel de căpitan, înainte de a fi trecut în rezervă, pe 29 februarie 1956.